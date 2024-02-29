غارات إسرائيلية عنيفة على غزة وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا

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أعلنت وزارة الصحة في غزة -اليوم الخميس- أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 30 ألفا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما تستمر القوات الإسرائيلية بشن غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.



وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة -وفق الفرنسية- إن حصيلة الشهداء تجاوزت 30 ألفا بعد وصول 79 شهيدا إلى مستشفيات القطاع أمس الأربعاء.





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في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت -اليوم- قصفا عنيفا استهدف دوار النابلسي شمالي قطاع غزة، ومنازل بمخيم النصيرات ووادي غزة، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.



كما وصل عدد من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي على دير البلح وسط القطاع، وأظهرت صور تكدس الجثامين على أرضية المستشفى لعدم وجود أماكن بثلاجات الموتى.



تفاقم الكارثة



من جهته، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الوضع بغزة كارثي خاصة بالشمال، والسكان لا يقوون على مواجهة الأمراض.



وطالب المستشار بفتح المعابر البرية السبعة مع غزة والإسراع في عمليات التفتيش وإدخال المساعدات، وأضاف أن ما يجري من منع للمساعدات خطير وخرق للقانون الإنساني الدولي.



وقالت وزارة الصحة أمس، إن سكان شمال القطاع باتوا بلا أي خدمات صحية، بعد توقف مولد مستشفى كمال عدوان نتيجة عدم توفر الوقود وخروجها عن الخدمة.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن مستشفى كمال عدوان، آخر مستشفى في شمال غزة خرج عن الخدمة، وبتوقف المولد الكهربائي، سيفقد السكان خدمات غسيل الكُلى، والعناية المركزة والحضانة والباطنة والقلب والجراحة العامة والمبيت وطوارئ الأطفال.



وخلال الحرب على غزة أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود من إجمالي 36، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيا، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي.​​​​​​​



المصدر : الجزيرة