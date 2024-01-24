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سمير ديلو: نتنياهو دخل تونس على متن غواصة!

Publié le Mercredi 24 Janvier 2024 - 10:09 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أكدّ المحامي سمير ديلو، أنّ واشية تقدمت للقضاء وأفادت بوُجود مؤامرة على أمن الدولة، تمثلت في دخول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تونس على متن غواصة والتنقل عبر ميناء رادس ثم ميناء بنزرت، وعقد لقاءات مع شخصيات سياسية في المعارضة من بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي و القيادي بحركة النهضة، نورالدين البحيري وشخصية نسائية لم يُسمّها.

Credits Jawhara FM

وأضاف ديلو في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّه تمّ الاستماع إلى الواشية والشخصية النسائية المتهمة، والأبحاث متواصلة على مستوى الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث حسب تعبيره.
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