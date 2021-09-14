بايرن يؤكد تفوقه على برشلونة بثلاثية نظيفة في "كامب نو"

واصل بايرن ميونخ تميزه على الأراضي الكتالونية عقب انتصاره العريض على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، الثلاثاء، في "كامب نو" ضمن منافسات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.



دخل الفريق البافاري اللقاء بذكريات فوز تاريخي حققه على حساب الفريق الكتالوني قبل موسمين حين هزمه بثمانية أهداف لاثنين، الأمر الذي أعطاه تفوقا واضحا على المستوى الذهني والفني أمام خصمه.



وفرض البايرن أسلوب لعبه على أرض الملعب وسط عجز لاعبي برشلونة عن إيجاد فرصة حقيقية على مرمى مانويل نوير الذي لم يواجه أي اختبار صعب طوال الشوط الأول.



وأثمرت أفضلية البايرن عن تسجيل هدف أول جاء في الدقيقة 34 من كرة سددها المخضرم توماس مولر، ارتطمت بالمدافع إيريك غارسيا وغالطت الحارس تير شتيغن وهزت الشباك.



أحداث الشوط الثاني بدأت بضغط هجومي بافاري وتراجع كتالوني أسفر عن هدف ثان للألمان أحرزه البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي عند الدقيقة 56، بعدما تابع داخل المرمى، كرة ارتدت من القائم الأيسر إثر تسديدة من جمال موسيالا.



وأكد ليفاندوفيسكي تفوق البايرن بهدف ثالث سجله قبل خمس دقائق من النهاية، بعد أن تسلم كرة داخل الجزاء الكتالوني ثم راوغ وسدد بعيدا متناول شتيغن.



ولم تحمل الدقائق المتبقية من زمن اللقاء أي جديد، سوى بعض المحاولات الخجولة من جانب أصحاب الأرض، لكن دون أي تغيير على مستوى النتيجة.



وضمن نفس المجموعة، تعادل دينامو كييف الأوكراني مع ضيفه بنفيكا البرتغالي دون أهداف، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب "أولمبيكسي".



وبهذا تصدر بايرن الترتيب برصيد 3 نقاط، يليه كل من بنفيكا ودينامو كييف بنقطة لكل فريق، وأخيرا برشلونة دون نقاط.







