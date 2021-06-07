لأول مرة منذ 20 عاما.. "الدواء الأمريكية" تقر علاجا جديدا للزهايمر

الأناضول -

واشنطن - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الإثنين، على دواء جديد مثير للجدل، لعلاج مرض الزهايمر، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاما.والدواء الذي أقرته الإدارة هو "Aducanumab"، المعروف أيضا باسم "Aduhelm"، حيث يحاول محاربة المرض في مراحله المبكرة من خلال استهداف لويحات "بيتا أميلويد" في الدماغ لإبطاء تطور المرض.وأعلنت الإدارة في بيان، منح الدواء "موافقة مستعجلة"، لاستخدامه لعلاج الزهايمر.ويأتي القرار بعد ما خلص خبراء الوكالة الصحية الأمريكية العام الماضي إلى عدم وجود أدلة كافية لدعم فعالية الدواء.وقالت الإدارة في بيانها: "كانت البيانات المضمنة في طلب الشركة المقدمة للدواء معقدة للغاية وتركت شكوكا متبقية فيما يتعلق بالفوائد السريرية".وأضافت أن يجب على شركة الأدوية "Biogen" المصنعة للدواء أن تجري "دراسات ما بعد مرحلة الموافقة للتحقق من الفائدة السريرية المتوقعة".ولفتت إلى أن إدارة الغذاء والدواء "لديها إجراءات تنظيمية يمكن أن تؤدي إلى إزالة الدواء من السوق".وأشادت جمعية "الزهايمر" غير الربحية بقرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمنح الموافقة، قائلة "نحتفل بالقرار التاريخي".وقال رئيس الجمعية هاري جونز، في بيان، إن "هذه الموافقة انتصار للمصابين بمرض الزهايمر وعائلاتهم".وبالنسبة للعلاجات الحالية للزهايمر المستخدمة في الولايات منها Namenda المطورة من شركة AbbVie ودواء Aricept المطور من شركة فايزر، تهدف إلى تخفيف أعراض مرض الزهايمر، بينما يستهدف عقار Biogen السبب الأساسي ويهدف إلى إبطاء تقدم المرض.