تمنياتي بالشفاء العاجل للسيدة محرزية العبيدي

في الحقيقة أنا أتمنى الشفاء العاجل لكل تونسي أو تونسية أصيب بفيروس الكوفيد 19 أو أي مرض اخر عافانا و عافاكم الله ،و لكني خصصت السيدة محرزية العبيدي بهذا الدعاء ، حتى أؤكد مرة أخرى أن الخلاف السياسي و ان بلغ أوجه ، لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتحول لحقد و كراهية و شماتة ضد الأشخاص الذين نجتمع معهم في الإنسانية و في الانتماء لوطن واحد ،هذا ابتلاء من عند الله ، نرجو اللطف فيه من لدن غفور رحيم .