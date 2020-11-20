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تمنياتي بالشفاء العاجل للسيدة محرزية العبيدي

Publié le Vendredi 20 Novembre 2020 - 08:18 قراءة: 0 د, 25 ث
مرتجى محجوب

في الحقيقة أنا أتمنى الشفاء العاجل لكل تونسي أو تونسية أصيب بفيروس الكوفيد 19 أو أي مرض اخر عافانا و عافاكم الله ،


و لكني خصصت السيدة محرزية العبيدي بهذا الدعاء ، حتى أؤكد مرة أخرى أن الخلاف السياسي و ان بلغ أوجه ، لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتحول لحقد و كراهية و شماتة ضد الأشخاص الذين نجتمع معهم في الإنسانية و في الانتماء لوطن واحد ،

هذا ابتلاء من عند الله ، نرجو اللطف فيه من لدن غفور رحيم .

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