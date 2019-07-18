المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية: فيلم برازيلي في الافتتاح و37 فيلما في المسابقة الدولية والوطنية

Jeudi 18 Juillet 2019



وات

- تقام الدورة الرابعة والثلاثون للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية من 28 جويلية إلى 3 أوت 2019.وتفتتح بفيلم وثائقي برازيلي يحمل عنوان "البرازيل وخيبة الأمل" (Encantado, le Brésil désenchanté) للمخرج فيليب غالفون.وعقدت الهيئة المديرة للدورة الرابعة والثلاثين من هذه التظاهرة السينمائية، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيسها، ندوة صحفية بمدينة الثقافة يوم الخميس، كشفت خلالها عن برنامج المهرجان وضيوفه.وتحدّثت المكلفة بالبرمجة ليليا بن عاشور عن تلقي المهرجان لـ 400 فيلم في مختلف المسابقات، استغرق العمل على مشاهدتها وانتقائها حوالي ثلاثة أشهر.وقالت إن الأفلام المنتقاة تصنّف ضمن "الأفلام المستقلة" و"أفلام المدارس" وأفلام نوادي منضوية تحت لواء الجامعة التونسية لنوادي السينما.وتتوزع أفلام المسابقة إلى قسميْن: قسم المسابقة الدولية وتضمّ 24 فيلما منها 3 أفلام تونسية ستتنافس على جائزة الصقر الذهبي.وستحتكم هذه الأفلام إلى لجنة متكونة من الممثل الفنان رؤوف بن عمر والمخرجة الأوكرانية "آنا كورينايا" و"صوما آرديوما" من بوركينا فاسو وغنام غنام من فلسطين والفرنسية "ماتيلد روكسيل".أما المسابقة الوطنية فتضم 13 فيلما.وهذه الأفلام ستحتكم إلى لجنة متألفة من إيمان النفطي والمخرج وليد مطّار ومهندس الصوت منصف طالب والممثلة لبنى مليكة والأستاذة الجامعية ليلى بن رحومة.وتكرّم الهيئة المديرة للمهرجان السينما الفلسطينية من خلال عرض فيلم "استعادة" لكمال الجعفري.كما يكرّم المهرجان المخرجة المصرية عطيات الأبنودي التي كانت حصدت أول جائزة لها في فعاليات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية سنة 1972، وذلك عن فيلمها "حصان الطين".وسيشمل التكريم كذلك المخرجة اللبنانية جوسلين صعب.وبرمج المنظمون مجموعة من الندوات والورشات التدريبية في عدة اختصاصات، ذكر منها منسق المهرجان مجدي كعنيش محاضرة حول "رقمنة أفلام الهواة" وندوة بمشاركة الباحثة المصرية أسماء الطاهر ستتمحور حول المخرجة عطيات الأبنودي، فضلا عن تنظيم ورشة صناعة المحتوى الوثائقي من الفكرة إلى الكتابة وصولا إلى الإخراج، وورشة أخرى في النقد السينمائي وورشات مخصّصة للأطفال منها ورشة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "أطفال مبدعون ضد الفساد".