مجلس هيئة الانتخابات يوصي بمواصلة إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027

أوصى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال جلسة عمل عقدها اليوم الأربعاء بمقر الهيئة، بمواصلة إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027 ، في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تم إبداؤها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باعتمادها، وعرض المشروع على أنظار مجلس الهيئة للمصادقة عليه قبل إحالته إلى الجهات المعنية.وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، لدى اشرافه على هذه الجلسة للنظر في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027، أهمية اعتماد مقاربة ترتكز على حوكمة المشاريع، من خلال إحكام التخطيط وترتيب الأولويات وتوجيه الاعتمادات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، قصد إحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة وتطوير قدراتها المؤسسية، مع الحرص على ترشيد النفقات، بما يحقق أعلى درجات النجاعة والشفافية في التصرف في المال العام، وينسجم مع أهداف الهيئة وتوجهاتها الإستراتيجية.من جهتهم، شدد أعضاء المجلس، وفق بلاغ نشرته هيئة الانتخابات، على ضرورة أن يعكس مشروع الميزانية الأولويات الحقيقية للهيئة، وأن يوفّر الإمكانيات اللازمة لإنجاز المشاريع الإستراتيجية وتحسين جودة الخدمات المسداة، حسب نسبة الانجاز الخاصة بمشاريع ميزانية 2026 ودعم الموارد البشرية الذاتية، والارتقاء بالمسار المهني للإطارات والأعوان، وفقاً للإمكانيات المتاحة والأطر القانونية والترتيبية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح الهيئة في أداء مهامها.