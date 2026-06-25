JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:16 Tunis

اتفاق تونسي صيني حول نموذج شهادة المنشأ لتسهيل الصادرات نحو السوق الصينية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tunisiechine.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Juin 2026 - 13:13 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس أنّه تمّ التوصّل، رسميّا، بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج "شهادة المنشأ" المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التّرتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيلاً لاتفاقية التبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية.

وجاء هذا التطور الفني الهام تلبيةً للاستفسارات المتواترة من قِبل الشركات التونسية المصدّرة وبدافع تسريع نسق المشاورات الفنية مع الشريك الصيني لضمان انسيابية السلع التونسية نحو الأسواق الآسيوية.


ووفقاً لما ورد في "مذكرة يقظة" رسمية (Ref 02/26)، صادرة عن غرفة التجارة والصناعة لتونس، فقد تكلّلت المفاوضات بإعداد مشروع أوّلي لشهادة المنشأ وفقاً للصيغة التوافقية المستهدفة، حيث تم إحالة الملف مباشرة إلى السلطات المختصة قصد نيل المصادقة النهائية عليه.


وأضاف المصدر ذاته، في ما يتعلّق بالخطوات التّنفيذية الموالية، أنّه وبمجرّد استكمال إجراءات المصادقة، سيقع توجيه النّموذج النّهائي المعتمد إلى غرف التجارة والصناعة المعنية، والتي ستتولى بدورها الإشراف على طباعته بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تمهيداً لبدء إصداره رسمياً وتعميمه على كافة المؤسسات الاقتصادية المصدّرة نحو الصين.

وأكدت الجهات المعنية التزامها بموافاة كافة المتعاملين الاقتصاديين بأي مستجدّات إجرائية في هذا الشأن فور ورودها لضمان جاهزية خطوط التصدير الوطنية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331797

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  21:00 Ecu - Ger | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Cur - Ivo | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Tun - Ned | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Jap - Swe | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Par - Aus | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Tur - Usa | beIN Sports

كل الأخبار...

14:16 - بطولة العالم للمواي تاي: تونس تختتم مشاركتها بحصيلة 8 ميداليات منها واحدة ذهبية
14:08 - انطلاق أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار
14:05 - الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم تظاهرات تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من 26 جوان الى 6 جويلية 2026
13:57 - نيمار يذرف الدموع في غرفة الملابس بعد عودته للعب مع البرازيل
13:44 - الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فرص عمل لأخصائيات بصريات بسلطنة عمان
13:40 - رياض دغفوس: تونس لم تسجيل أي إصابة بفيروس "إيبولا" وحالة يقظة صحية بالمطارات والموانئ ومناطق العبور الحدودية
13:35 - مونديال 2026 - المنتخب التونسي يختتم مشاركته بملاقاة نظيره الهولندي من أجل حفظ ماء الوجه وتحسين صورته
13:31 - هيرفي رونار: يجب علينا التركيز على مباراة هولندا والبحث عن تحقيق شيء ايجابي
13:28 - مدرب المنتخب القطري يبدي فخره باللاعبين رغم الخسارة أمام البوسنة والخروج من المونديال
13:13 - اتفاق تونسي صيني حول نموذج شهادة المنشأ لتسهيل الصادرات نحو السوق الصينية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 جوان 2026 | 10 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:34
19:44
16:14
12:29
05:02
03:10
الرطــوبة:
% 21
Babnet
Babnet37°
36° Babnet
الــرياح:
4.96 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-26
35°-25
33°-25
35°-24
35°-26
  • Avoirs en devises 25194,3
  • (24/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,36961 DT
  • (24/06)
  • 1 $ = 2,95829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/06)     1218,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/06)   29332 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>