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الجامعة العامة للمتقاعدين ترفض الزيادة المعلنة بنسبة 5 بالمائة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 17:07 قراءة: 0 د, 57 ث
      
عبّرت الجامعة العامة للمتقاعدين التّابعة للاتّحاد العام التّونسي للشّغل عن رفضها للزيادة المعلنة بنسبة 5 بالمائة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتبرت جامعة المتقاعدين، في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أنه "كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية ممّا يحدّ من البون الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين".


وقالت إن "الزيادة التي تحصل عليها المتقاعدون المنضوون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت هزيلة جدّا ولا تتناسب مع الانهيار الكبير للمقدرة الشرائية لغالبيتهم"، مشيرة في المقابل إلى أن الزيادة في جرايات المشتركين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية "تستجيب للحد الأدنى"، وفق تقديرها.


وأطلقت الجامعة العامة للمتقاعدين صيحة فزع إزاء وضعية المنظومة الصحية التي قالت أنها "ما انفكّت تتفاقم وتتعقّد منذ عقود سابقة"، مشيرة إلى أن عدة عوامل ساهمت في تردّي الخدمات الصحيّة العموميّة في السّنوات الأخيرة على غرار فقدان العديد من الأدوية الحياتية.

وأبرزت في هذا السياق ضرورة التّحاور والتّفاوض في أمّهات المسائل التي تهمّ الشغّالين والمتقاعدين منهم أساسا، محذّرة ممّا سيؤول إليه وضع المتقاعدين في ظل "تواصل سياسة التّجاهل وعدم الإقرار بما تعانيه الصناديق الاجتماعيّة من عجز عن تقديم أبسط الخدمات الدّنيا"، وفق نص البيان.
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