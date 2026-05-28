المكناسي: وفاة شخصين من بين 9 حالات تسمم من عائلة واحدة

تم مساء اليوم الخميس، بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة.وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، الدكتور سالم ناصري، في تصريح ل/وات/، أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين الى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حاليا مستقرة.وأكد المدير الجهوي أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت الى التسمم.وذكر أنه تم تسخير فرق ميدانية لتسهيل عملية رفع العينات.وتجدر الاشارة بالنسبة لحالتي الوفاة، إلى أن الحالة الأولى قد توفيت في المستشفى المحلي بالمكناسي والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد.