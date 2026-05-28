JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:10 Tunis

المكناسي: وفاة شخصين من بين 9 حالات تسمم من عائلة واحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69be8211129b13.74315746_pmkhieofqjnlg.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 22:04 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تم مساء اليوم الخميس، بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة.

وأفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، الدكتور سالم ناصري، في تصريح ل/وات/، أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين الى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حاليا مستقرة.

وأكد المدير الجهوي أن المصابين يخضعون للمراقبة اللازمة وقد تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت الى التسمم.

وذكر أنه تم تسخير فرق ميدانية  لتسهيل عملية رفع العينات.

وتجدر الاشارة بالنسبة لحالتي الوفاة، إلى أن الحالة الأولى قد توفيت في المستشفى المحلي بالمكناسي والحالة الثانية توفيت في الطريق إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330133

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:32
16:07
12:24
05:03
03:16
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet32°
20° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-19
31°-18
30°-20
30°-19
32°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No