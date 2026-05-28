لاعبو المنتخب التونسي يؤكدون جاهزيتهم للمونديال: هدفنا تشريف الراية الوطنية وإسعاد الجماهير

أجواء إيجابية داخل المجموعة



العاشوري: لا نريد أي ندم بعد المونديال



خضيرة: شقيقي سامي شجعني على تمثيل تونس



وديتان أمام النمسا وبلجيكا



أكد عدد من لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم جاهزيتهم لخوض نهائيات كأس العالم 2026، المقررة من 11 جوان إلى 18 جويلية بكل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مشددين على عزمهم تقديم مشاركة مشرفة وإسعاد الجماهير التونسية.وقال مهاجم باريس سان جرمان خليل العياري، في تصريح أدلى به قبل الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب بمدينة طبرقة، إن التحضيرات تتواصل في “أجواء ممتازة وظروف ملائمة”، مؤكدا أن اللاعبين لن يدخروا أي جهد من أجل الدفاع عن حظوظ المنتخب في التأهل إلى الدور الثاني.وأضاف أن المجموعة مطالبة بمضاعفة العمل وتوحيد الجهود لتحقيق حلم العبور إلى الأدوار المتقدمة.ومن جهته، أوضح عمر الرقيق، مدافع ماريبور، أن المنتخب يستعد للمونديال “بجدية وتركيز كبيرين”، مشيرا إلى أن الأجواء داخل المجموعة إيجابية للغاية خاصة بعد التحاق عدد من اللاعبين الجدد.وثمن الرقيق الدعم المتواصل للجماهير التونسية، معتبرا أن تلك المساندة تمثل دافعا قويا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، مؤكدا أن جميع مباريات المونديال ستكون صعبة مهما كانت هوية المنافس.بدوره، عبّر إلياس العاشوري، جناح كوبنهاغن، عن إعجابه بظروف التحضير والبنية التحتية خلال التربص الحالي، مؤكدا أن الاستعدادات تتواصل بنسق تصاعدي بعد اكتمال المجموعة.وأشار إلى أن جميع اللاعبين يملكون عزيمة كبيرة لتقديم أفضل المستويات الممكنة حتى لا يشعروا بأي ندم بعد نهاية المشاركة، محذرا من قوة منتخبات المجموعة السادسة وخاصة اليابان وهولندا والسويد.من جانبه، أكد ريان خضيرة، محترف جوانن برلين، أن تمثيل المنتخب التونسي في كأس العالم “شرف كبير لأي لاعب”، معربا عن ثقته في قدرة “نسور قرطاج” على تقديم مشاركة مميزة في المونديال.وكشف خضيرة أن عدة عوامل حالت دون مشاركته في نسختي 2018 و2022، من بينها صعوبة الاندماج وحاجز اللغة، مشيرا إلى أن الوضع تغير اليوم.وأضاف أن شقيقه سامي خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014، كان من أبرز المشجعين له على تمثيل تونس.كما أوضح أنه يفضل اللعب في وسط الميدان أكثر من الأطراف، مؤكدا شعوره براحة كبيرة داخل المنتخب وعلاقته المتميزة بزملائه، خاصة الناشطين في البطولة الألمانية على غرار إلياس السخيري وإسماعيل الغربي.ويخوض المنتخب التونسي مباراتين وديتين استعدادا للمونديال:* أمام النمسا يوم 1 جوان في فيينا* وأمام بلجيكا يوم 6 جوان في بروكسيلوسيستهل المنتخب التونسي مشاركته في كأس العالم بمواجهة السويد يوم 15 جوان بمدينة مونتيري المكسيكية، قبل ملاقاة اليابان يوم 21 جوان، ثم يختتم الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 جوان بمدينة كانساس سيتي الأمريكية.