Babnet

نادي نيس يصدر بلاغا توضيحيا بشان وضعية علي العابدي

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 22:28
      
اصدر نادي نيس الفرنسي مساء الخميس بلاغا توضيحيا بشان وضعية اللاعب الدولي التونسي علي العابدي الذي التحق بمقر اقامة المنتخب التونسي بتربص مدينة طبرقة استعدادا لمونديال 2026.

واشار الفريق الفرنسي في هذا البلاغ الى انه دخل في مفاوضات مع الجامعة التونسية لكرة القدم للسماح للاعب بالمشاركة في مباراتي ملحق البقاء في الرابطة الاولى الفرنسية ضد سانت ايتيان . إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب تعقيد الجدول الزمني نتيجة لمواعيد الفيفا. 


 واضاف : مع ذلك، أصرّ علي العابدي على حضور مباراة الملحق الأولى، مُظهراً مرة أخرى التزامه تجاه النادي والفريق. واضطر للسفر إلى تونس اليوم لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على تأشيرة الولايات المتحدة، وهو مصمم على العودة لدعم الفريق في مباراة الإياب غداً.


ويتمثل الاشكال في الوضعية التي فُرضت على العابدي بين تمثيل ناديه وقبول دعوة المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم وكان الاختيار الشخصي والرياضي صعباً للغاية.

وحث النادي الفرنسي في ختام البلاغ، في ظل التهديدات الموجهة للاعبه على وسائل التواصل الاجتماعي، الجميع على إظهار ضبط النفس والاحترام تجاه اللاعب الذي يعتبر ضحية هذه الاحداث مثله مثل النادي.

يذكر ان نادي نيس كان تعادل سلبيا يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري مع سانت ايتيان في المباراة الاولى وسيخوض غدا المباراة الثانية.
وجدير بالذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان حدد يوم 25 ماي موعدا رسميا لتسريح اللاعبين للالتحاق بمنتخباتهم استعدادا لنهائيات كاس العالم 2026.
ر-هس 
 
 
