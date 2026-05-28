إعلام إيراني: سماع أصوات إطلاق نار في محيط بندر عباس ومضيق هرمز

وأضافت وكالة "تسنيم" أن "بعض التقارير تشير إلى سماع دوي إطلاق نار في محيط منطقة بندر عباس ومضيق هرمز"، موضحة أن "أصوات إطلاق النار في بندر عباس مصدرها اشتباكات عسكرية في البحر".وأوضحت بعض المصادر الإخبارية أن "البحرية الإيرانية أطلقت طلقات تحذيرية على أربع سفن قرب مضيق هرمز كانت تحاول العبور دون تنسيق معها".كما أشارت إلى أن "إطلاق الصواريخ كان من قاعدة شمران للصواريخ في جم، في محافظة بوشهر، لذلك سمع هناك دوي انفجارات".هذا ونفى مركز قيادة الدفاع الجوي للجيش الإيراني "تسجيل أي انفجار في بندرعباس"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تقارير في هذا الشأن".هذا وشهدت الساعات الماضية تصعيدا ومواجهات عسكرية، حيث أفادت وكالة "رويترز" فجر الخميس، بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل "تهديدا" للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.