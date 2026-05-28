هيئة الطيران الأمريكية تفرض قيودا صارمة على تحليق المسيرات فوق ملاعب كأس العالم 2026

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية عن فرض قيود صارمة على تحليق المسيرات فوق الملاعب والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وستقام البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا وطنيا، وستكون الأولى التي تُقام على أراضي ثلاث دول. وفي بيان رسمي، أوضحت الوكالة أنها ستفرض "مناطق محظورة على الطائرات بدون طيار" تشمل الملاعب، وفعاليات المشجعين، والمعسكرات الأساسية والتدريبية للفرق المشاركة.


وهدفت إدارة الطيران الفيدرالية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان أمن وسلامة الأجواء خلال الحدث الرياضي الأضخم في العالم. وحذرت الإدارة من أن المخالفين لهذه القيود قد يواجهون عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف دولار، بالإضافة إلى مصادرة الطائرات المسيرة، واحتمال توجيه اتهامات جنائية بحقهم.


تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الأمنية المكثفة التي تقوم بها السلطات الأمريكية لاستضافة المباريات التي تقام على أراضيها، بالتنسيق مع سلطات الطيران في كل من كندا والمكسيك لضمان تغطية أمنية شاملة للمنافسات.
