بن عروس: المراقبة الصحية البيطرية المتطوعة خلال عيد الأضحى تتلقى في اقل من يومين أكثر من 80 اتصالا للاستفسار حول وضعيات صحية للأضاحي

تلقى فريق الأطباء البياطرة المتطوع لتأمين المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي ببن عروس خلال أيام عيد الأضحى، في اقل من يومين، اكثر من 80 اتصالا من قبل المواطنين للاستفسار عن وضعيات صحية مختلفة للاضاحي، وذلك وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس والبيطرية المتطوعة ضمن الفريق الدكتورة فاطمة السلامي السعيدي .وأضافت السلامي أن الاستفسارات شملت في اغلبها اتصالات هاتفية طلبا للاستيضاح عن وضعيات صحية تمت ملاحظتها على الاضاحي او شملت عينات تم جلبها الى مقرات المصالح البيطرية من قبل أصحابهما للاستفسار عن الحالة الصحية لجزء من الأضحية.وكان فريق بيطري متكون من 10 أطباء أطلقوا ببن عروس حملة تطوعية لتأمين المراقبة الصحية البيطرية خلال أيام عيد الأضحى وذلك للاجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بالحالة الصحية للأضاحي وكيفية التعامل مع الوضعيات المكتشفة خلال عملية الذبح وبعدها .ومن أهم ما تمت معاينته من قبل فرق البياطرة حول حالة بعض الأضاحي بعد القيام بعمليات التشخيص ملاحظة وجود بعض الطفيليات الباطنية أو ما يعرف بـ"الصفاق" هذا الى جانب وجود حالات للكيس المائي وهي إصابات لا تضر بالسلامة الصحية لمجمل الأضحية وتتطلب فقط إزالة جزئية للعضو المصاب.يذكر ان الفريق الصحي يواصل تأمين المراقبة الصحية التطوعية للأضاحي كامل أيام العيد، ويمكن لطالبي الخدمة التواصل معهم عبر ارقامهم المنشورة على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيةببن عروس.