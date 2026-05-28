JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:17 Tunis

بن عروس: المراقبة الصحية البيطرية المتطوعة خلال عيد الأضحى تتلقى في اقل من يومين أكثر من 80 اتصالا للاستفسار حول وضعيات صحية للأضاحي

<img src=http://www.babnet.net/http://www.assabahnews.tn/images/2026/05/13/l783.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 21:10 قراءة: 1 د, 5 ث
      
تلقى فريق الأطباء البياطرة المتطوع لتأمين المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي ببن عروس خلال أيام عيد الأضحى، في اقل من يومين، اكثر من 80 اتصالا من قبل المواطنين للاستفسار عن وضعيات صحية مختلفة للاضاحي، وذلك وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس والبيطرية المتطوعة ضمن الفريق الدكتورة فاطمة السلامي السعيدي .

وأضافت السلامي أن الاستفسارات شملت في اغلبها اتصالات هاتفية طلبا للاستيضاح عن وضعيات صحية تمت ملاحظتها على الاضاحي او شملت عينات تم جلبها الى مقرات المصالح البيطرية من قبل أصحابهما للاستفسار عن الحالة الصحية لجزء من الأضحية.


وكان فريق بيطري متكون من 10 أطباء أطلقوا ببن عروس حملة تطوعية لتأمين المراقبة الصحية البيطرية خلال أيام عيد الأضحى وذلك للاجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بالحالة الصحية للأضاحي وكيفية التعامل مع الوضعيات المكتشفة خلال عملية الذبح وبعدها .


ومن أهم ما تمت معاينته من قبل فرق البياطرة حول حالة بعض الأضاحي بعد القيام بعمليات التشخيص ملاحظة وجود بعض الطفيليات الباطنية أو ما يعرف بـ"الصفاق" هذا الى جانب وجود حالات للكيس المائي وهي إصابات لا تضر بالسلامة الصحية لمجمل الأضحية وتتطلب فقط إزالة جزئية للعضو المصاب.

يذكر ان الفريق الصحي يواصل تأمين المراقبة الصحية التطوعية للأضاحي كامل أيام العيد، ويمكن لطالبي الخدمة التواصل معهم عبر ارقامهم المنشورة على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيةببن عروس.
بسط
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330115

babnet

كل الأخبار...

21:17 - وضعية الاقتصاد التونسي
21:12 - ترمب يشيد في اتصال مع أمير قطر بدور الدوحة في دفع مسارات التهدئة
21:10 - بن عروس: المراقبة الصحية البيطرية المتطوعة خلال عيد الأضحى تتلقى في اقل من يومين أكثر من 80 اتصالا للاستفسار حول وضعيات صحية للأضاحي
21:02 - بنزرت: وفاة 7 اشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور أليم بمنطقة التلة من معتمدية العالية
20:27 - الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية: تونس تدعو إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق
20:23 - بين مشقة الهجرة غير النظامية وتجربة العودة الطوعية: مهاجرون يروون شهاداتهم من تونس
20:20 - جوائز "أفريكان بانكر" لعام 2026: "إيكوبانك" تفوز بلقب "البنك الأفضل لهذا العام" وسيرج إيكوي يُنتخب "المصرفي الافريقي للعام"
20:10 - قفصة: استكمال أشغال مشروعين لإعادة تهيئة شبكة التزوّد بالماء الصالح للشرب بمعتمدية سيدي عيش
19:22 - سوسة: بلدية سوسة تنظّم حملات نظافة مكثّفة لرفع نفايات عيد الأضحى وتنظيف محيط الحاويات
19:12 - وزارة الفلاحة تشرع في تفعيل برنامج مضاد فيروسات لتعزيز الأمن السيبرني بالإدارات المركزية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:32
16:07
12:24
05:03
03:16
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet32°
21° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-19
31°-18
30°-20
30°-19
32°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No