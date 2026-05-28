جوائز "أفريكان بانكر" لعام 2026: "إيكوبانك" تفوز بلقب "البنك الأفضل لهذا العام" وسيرج إيكوي يُنتخب "المصرفي الافريقي للعام"

تُوجت المجموعة المصرفية الإفريقية "إيكوبانك" (Ecobank)ومقرها لومي في توغو، بجائزة "بنك العام" خلال نسخة 2026 من جوائز المصرفي الإفريقي "أفريكان بانكر" (African Banker Awards)، في حين نال رئيس بنك التنمية لغرب أفريقيا، سيرج إيكوي، لقب "المصرفي الإفريقي للعام".وتهدف هذه الاحتفالية، التي تم تنظيمها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية في برازافيل، إلى تكريم المصرفيين والماليين الذين يساهمون في خلق فرص اقتصادية للأفارقة وإلهام الأجيال الجديدة من المهنيين في هذا القطاع، وفقًا للمنظمين.وقد سجلت نسخة عام 2026 أعلى عدد من الترشيحات في تاريخ هذه الجوائز، حيث اختارت لجنة التحكيم 18 فائزًا من بين 55 مرشحًا.وفاز وزير المالية الزامبي، سيتومبيكو موسوكوتواني، بجائزة "وزير مالية للعام"، كما تم تكريم محافظ البنك المركزي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أندريه واميسو، لدعمه نمو القطاع المصرفي ومساهمته في تهيئة الظروف التي سمحت بإصدار السندات الأوروبية (Eurobonds) مؤخرًا من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية.وبحسب المنظمين، تضم قائمة الفائزين في هذه النسخة أيضا بنكين اثنين كونغوليين .وشدد رئيس لجنة الجوائز،عمر بن يدر، بالمناسبة، على أهمية السيادة المالية للبنوك الإفريقية.وصرح قائلًا " لن يتحقق أي تقدم ملموس في أفريقيا دون دعم البنوك. إن العقود المقبلة ستتحدد بمدى شجاعة قادتنا ورغبة بنوكنا في مرافقتهم نحو قطاعات جديدة، وأسواق جديدة، ونماذج تعاون جديدة".وقد تم تنظيم نسخة 2026 من جوائز "أفريكان بانكر" من قبل مؤسسة "إي سي إيفنتس" (IC Events) ومجلة "أفريكان بانكر"، تحت الرعاية السامية للبنك الإفريقي للتنمية.وجوائز African Banker هي جوائز سنوية تكرم الشخصيات والمؤسسات المالية والمبادرات التي ساهمت في تطوير القطاع المصرفي والمالي في إفريقيا.ويتم تنظيم هذه الجوائز بالشراكة مع Business in Africa Events، وتكرم بشكل خاص البنوك والقادة والعمليات المالية والمشاريع المبتكرة التي لها تأثير على تمويل التنمية في القارة.وتُمثل الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية الحدث المؤسسي الأهم لهذه المنظمة. ويشارك أكثر من 3000 شخص هذا العام في اجتماعات برازافيل، من بينهم قادة ومسؤولون سياسيون واقتصاديون من 81 دولة عضو في البنك، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجموعات التفكير والأكاديميين وقادة الرأي.