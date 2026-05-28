وزارة الفلاحة تشرع في تفعيل برنامج مضاد فيروسات لتعزيز الأمن السيبرني بالإدارات المركزية

شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارات المركزية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة أنظمة المعلومات وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السيبرنية.ويأتي هذا الإجراء تبعا لمنشور صادر عن الوزارة تم توجيهه بتاريخ 25 ماي الجاري إلى المديرين العامين للإدارات المركزية، يقضي بضرورة تثبيت برنامج مضاد فيروسات على كافة الحواسيب المهنية، مع التأكيد على وجوب تفعيله وعدم تعطيله تحت أي ظرف.وأوضحت في المنشور ذاته أن هذا البرنامج يندرج ضمن استراتيجية وقائية تهدف إلى تأمين النظم المعلوماتية بالمصالح المركزية، وحمايتها من مخاطر الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، التي قد تتسبب في أضرار جسيمة على غرار تسريب المعطيات الحساسة أو تعطل الأنظمة والخدمات الرقمية.وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بتثبيت أو تفعيل مضاد الفيروسات من شأنه أن يعرض الأجهزة لمخاطر أمنية جدية قد تؤثر على استمرارية العمل وسلامة البيانات.ودعت مصالحها المركزية إلى الالتزام التام بالإجراءات والتوصيات التقنية والتنسيق المستمر مع الإدارة المختصة في الإعلامية عند الاقتضاء، وذلك في إطار الحرص على تحصين المنظومات المعلوماتية وضمان استمرارية العمل في بيئة رقمية آمنة وموثوقة.