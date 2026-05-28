النفط يتراجع عقب أنباء عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 18:03
      
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد مكاسب سابقة، عقب تقرير أفاد باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وبحلول الساعة 18:30 GMT، نزلت العقود الآجلة ​لخام "برنت" 0.3%، إلى 93.98 دولار للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي عند ​89.39 دولار.


وارتفع الخامان بأكثر من 2% في وقت سابق من جلسة التداول، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي على مدينة بندر عباس الساحلية.


ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال بانتظار الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبلغ الوسطاء أنه يحتاج إلى بضعة أيام لاتخاذ القرار النهائي.
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
