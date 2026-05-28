استئناف عمل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق

استؤنف، اليوم الخميس، تشغيل الخط الجوي المباشر بين تونس والعراق، الذي تؤمنه الخطوط الجوية العراقية، على أن تتواصل الرحلات بصفة أسبوعية طوال الموسم السياحي لسنة 2026.وأفادت سفارة تونس ببغداد، في بلاغ لها، بأن رحلة اليوم وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي قادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 120 مسافرا بين تونسيين قدموا لقضاء عطلة العيد وسياح عراقيين سيتم توجيههم إلى فنادق بتونس العاصمة والحمامات وسوسة.وأكدت السفارة أن عملية الاستقبال جرت في ظروف طيبة وسلسة.وكان سفير تونس ببغداد، شكري اللطيف، قد أكد في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذا الخط المباشر من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة السياحية نحو تونس، وتشجيع السياح العراقيين على زيارة البلاد، فضلا عن دعم التبادل التجاري بين البلدين