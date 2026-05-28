Babnet

الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم يمدد عقد مدرب المنتخب حتى عام 2030

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 18:13
      
أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، اليوم، تمديد عقد مدرب المنتخب الأول ستيف كلارك حتى عام 2030.
      وذكر الاتحاد في بيان أنه تم تجديد عقد ستيف كلارك المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ المنتخب الإسكتلندي.
      وكان كلارك قد تولى تدريب المنتخب الإسكتلندي عام 2019، وقاده في 76 مباراة، حقق خلالها 33 انتصارا مقابل 16 تعادلا و27 خسارة.

      ونجح المدرب البالغ من العمر 62 عاما في قيادة إسكتلندا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، كما ضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
      وتلعب إسكتلندا في المونديال ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل والمغرب وهايتي.
