Babnet

جندوبة: تقدّم أشغال عدد من المشاريع الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية طبرقة بنسب متفاوتة

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 18:47
      
تشهد أشغال عدد من المشاريع العموميّة الصغرى ببلدية عين الصبح من معتمدية طبرقة بولاية جندوبة تقدما متفاوتا يتراوح بين 30 و90 بالمائة، وهي مشاريع مموّلة من برنامج التنمية المندمجة بقيمة جمليّـة تناهز مليوني دينار، وفق الكاتبة العامّة المكلّفة بتسيير البلديّة حبيبة العسكري.

وأوضحت العسكري، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ هذه المشاريع تشمل إحداث منتزه عائلي بعين الصبح، ودار للشباب من الجيل الثاني، وملعب حي، وتهيئة مسلك البلح التوايتيّـة ومسلك دار الزّغيات بوترفس بذات البلدية.


وأضافت أن نسبة تقدّم أشغال المنتزه العائلي ببلدية عين الصبح ناهزت 90 بالمائة، مقابل 40 بالمائة بالنسبة لدار الشباب، و50 بالمائة لمسلك البلح، و30 بالمائة بالنسبة لمسلك دار الزّغيات ببوترفس.


واعتبرت أنّ هذه المشاريع الصغرى ستساهم في تعزيز الخدمات ببلدية عين الصبح، وتحقّق جزءا من حاجيات متساكني المنطقة وخاصة منهم الأطفال والشباب، من خلال توفير الفضاءات الرياضية والشبابية وشدّ الشباب اليها، والتوقّي من مخاطر الآفات الاجتماعية التي تتهدّد هذه الفئة الاجتماعية فضلا عن تعزيزها للمشهد السياحي والمرافق الترفيهية العائليّة.
