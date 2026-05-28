سوسة: بلدية سوسة تنظّم حملات نظافة مكثّفة لرفع نفايات عيد الأضحى وتنظيف محيط الحاويات

نظّمت بلدية سوسة حملات نظافة مكثّفة لرفع نفايات عيد الأضحى وتنظيف محيط الحاويات، وذلك في إطار دعم مجهودات المقاولات وتعزيز نسق العمل الميداني، وبهدف المحافظة على نظافة الأحياء وتحسين جودة المحيط والحدّ من تراكم الفضلات.وفي هذا الصدد، تدخّلت مصالح النظافة ببلدية سوسة، اليوم الأربعاء، على مستوى خزامة الغربية، وشملت الأشغال نهج الإمام مسلم ونهج الهادي المزابي وفروعهما، وفق ما أوردته البلدية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".كما تدخّلت البلديّة أمس الثلاثاء بكلّ من منطقة حمّام معروف ومنطقة شارع بغداد ومنطقة الحسين بن علي بحيّ الرياض، إلى جانب الطريق الوطنية عدد 12 وطريق حيّ الرياض على مستوى حيّ التعمير.وأكّدت البلدية أنّ التدخلات متواصلة بصفة مكثفة لضمان رفع الفضلات والتدخل السريع بمختلف النقاط، داعية المواطنين إلى مزيد التعاون والمحافظة على نظافة المحيط، بما يساهم في توفير بيئة سليمة ونظيفة للجميع، وفق نصّ البلاغ.