قفصة: استكمال أشغال مشروعين لإعادة تهيئة شبكة التزوّد بالماء الصالح للشرب بمعتمدية سيدي عيش

استكملت أشغال مشروعي تهيئة شبكة التزوّد بالماء الصالح للشرب بكل من منطقتي الكربة والعوانسية من معتمدية سيدي عيش بولاية قفصة، علما أنّهما مموّلان من البنك الافريقي للتنمية، وفق رئيسة دائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، سوسن خالدي.
وأوضحت خالدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كلفة مشروع إعادة تهيئة شبكة التزوّد بالماء الصالح للشرب الكربة بمعتمدية سيدي عيش تتجاوز 2،6 مليون دينار، وسينتفع بخدماته 850 مشترك بالمنطقة، مشيرة إلى أنّ قوّة دفق البئر التي سيتم استغلالها في المشروع تبلغ 10 لترات في الثانية وبدرجة ملوحة0،9 غرام في اللتر الواحد.


وأضافت أن مكوّنات المشروع تشمل أشغال هندسة مدنية وتجهيز وكهربة تتمثل في بناء خزان مائي علوي سعة 50 متر مكعب بارتفاع 16 متر، وإنجاز محطة ضخ ومقر للمجمع، إضافة إلى اقتناء ووضع قنوات، وبناء 62 منشأة مائية و170 ربط فردي.ذ
وبخصوص مشروع تهيئة شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بالعوانسية، أبرزت خالدي أنّ 1140 مشتركا سينتفعون به، مع استغلال بئر بقوة دفق تبلغ 7 لترات في الثانية وبدرجة ملوحة تصل 1،6 غرام في اللتر الواحد، وتشمل مكوّناته بناء خزان مائي ارضي بسعة 100 متر مكعب، وبناء محطة ضخ، واقتناء ووضع قنوات، وبناء 28 منشأة مائية، وتركيز 229 ربط فردي، وذلك باعتمادات مالية جملية تتجاوز 2،7 مليون دينار.
 
