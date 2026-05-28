JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:17 Tunis

بنزرت: وفاة 7 اشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور أليم بمنطقة التلة من معتمدية العالية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a189fb7ebedd2.23546654_oqkmhglenijfp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 21:02 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أسفر حادث اصطدام  4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي، جدّ عشية اليوم الخميس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، عن وفاة 7 اشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتّصال بولاية بنزرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أنّ 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت إمراة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، كما تم في الإبّان نقل المصابين الستة، ومن بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات، إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة لتلقي الاسعافات اللازمة، مشيرا إلى أنّ صورة الحادث مازالت غير محدّدة بدقّة، ومازالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه.


وفي سياق متّصل، تولّى رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى تحوّله على عين المكان، تفعيل المخطط الجهوي ونظيره المحلي لتنظيم النجدة، من خلال إستنفار كافة هياكل الانقاذ والنجدة من مصالح الحماية المدنية والصحة والأمن والحرس الوطنيين والسلط المحلية وبلدية المكان وبقية الإدارات ذات العلاقة، من أجل التدخل بسرعة وتطويق تداعيات الحادث الذي جدّ وفق المعطيات الاولية إثر اصطدام قوي بين 4 سيارات خفيفة .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330128

babnet

كل الأخبار...

21:17 - وضعية الاقتصاد التونسي
21:12 - ترمب يشيد في اتصال مع أمير قطر بدور الدوحة في دفع مسارات التهدئة
21:10 - بن عروس: المراقبة الصحية البيطرية المتطوعة خلال عيد الأضحى تتلقى في اقل من يومين أكثر من 80 اتصالا للاستفسار حول وضعيات صحية للأضاحي
21:02 - بنزرت: وفاة 7 اشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور أليم بمنطقة التلة من معتمدية العالية
20:27 - الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية: تونس تدعو إلى إرساء توجه يقوم على شراكة منظمة وواسعة النطاق
20:23 - بين مشقة الهجرة غير النظامية وتجربة العودة الطوعية: مهاجرون يروون شهاداتهم من تونس
20:20 - جوائز "أفريكان بانكر" لعام 2026: "إيكوبانك" تفوز بلقب "البنك الأفضل لهذا العام" وسيرج إيكوي يُنتخب "المصرفي الافريقي للعام"
20:10 - قفصة: استكمال أشغال مشروعين لإعادة تهيئة شبكة التزوّد بالماء الصالح للشرب بمعتمدية سيدي عيش
19:22 - سوسة: بلدية سوسة تنظّم حملات نظافة مكثّفة لرفع نفايات عيد الأضحى وتنظيف محيط الحاويات
19:12 - وزارة الفلاحة تشرع في تفعيل برنامج مضاد فيروسات لتعزيز الأمن السيبرني بالإدارات المركزية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:32
16:07
12:24
05:03
03:16
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet32°
21° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-19
31°-18
30°-20
30°-19
32°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No