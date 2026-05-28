بنزرت: وفاة 7 اشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مرور أليم بمنطقة التلة من معتمدية العالية

أسفر حادث اصطدام 4 سيارات خفيفة من بينها سيارة أجرة تاكسي، جدّ عشية اليوم الخميس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى منطقة التلة بمعتمدية العالية من ولاية بنزرت، عن وفاة 7 اشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما أفادت به مصالح الإعلام والاتّصال بولاية بنزرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأوضح المصدر ذاته أنّ 6 أشخاص توفوا على عين المكان، بينما توفيت إمراة أثناء نقلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، كما تم في الإبّان نقل المصابين الستة، ومن بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات، إلى كل من المستشفى المحلي بالعالية والمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة لتلقي الاسعافات اللازمة، مشيرا إلى أنّ صورة الحادث مازالت غير محدّدة بدقّة، ومازالت الأبحاث الأمنية والقضائية جارية لمعرفة أسبابه.وفي سياق متّصل، تولّى رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى تحوّله على عين المكان، تفعيل المخطط الجهوي ونظيره المحلي لتنظيم النجدة، من خلال إستنفار كافة هياكل الانقاذ والنجدة من مصالح الحماية المدنية والصحة والأمن والحرس الوطنيين والسلط المحلية وبلدية المكان وبقية الإدارات ذات العلاقة، من أجل التدخل بسرعة وتطويق تداعيات الحادث الذي جدّ وفق المعطيات الاولية إثر اصطدام قوي بين 4 سيارات خفيفة .