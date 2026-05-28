ترمب يشيد في اتصال مع أمير قطر بدور الدوحة في دفع مسارات التهدئة

أفاد الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.وقد شدد أمير قطر، خلال الاتصال مع الرئيس الأمريكي، على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنّب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره للدور الذي تضطلع به قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية، وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، مشيدا بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة.كما تناول الاتصال -حسب البيان- "العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية"، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.المصدر: الجزيرة