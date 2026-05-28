JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:10 Tunis

بطاقتا إيداع بالسجن في حق شابين ضُبطت بحوزتهما 1200 قارورة خمر معدة للترويج

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a188068d40f01.49461787_jiolfemqnkgph.jpg>
Image AI creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 18:42 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي ايداع بالسجن في حق شابين تم ضبطهما بجهة لافايات وسط العاصمة على متن سيارة محملة بكميات هامة من قوارير الخمر المعدة للترويج.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وفي اطار التصدي لظاهرة بيع الخمور خلسة سيما بمناسبة عيد الأضحى، وردت على أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر معلومات مفادها اعتزام شابين التزود بكمية هامة من علب الجعة وقوارير الخمر بغاية ترويجها بمناسبة عيد الأضحى.

وبتكثيف التحريات تم تحديد مكان تواجد المظنون فيهما ليتم نصب كمين محكم لهما وضبطهما على متن سيارة بجهة لافايات وسط العاصمة حيث تم محاصرتهما واجبارهما على التوقف وبتفتيش السيارة تم حجز أكثر من 1200 من قوارير الخمر وعلب الجعة ليتم الاحتفاظ بالمظنون فيهما واحالتهما لاحقا على أنظار النيابة العمومية التي قررت اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقهما
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330123

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:17
19:32
16:07
12:24
05:03
03:16
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet32°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-19
31°-18
30°-20
30°-19
31°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No