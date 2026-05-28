بطاقتا إيداع بالسجن في حق شابين ضُبطت بحوزتهما 1200 قارورة خمر معدة للترويج

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي ايداع بالسجن في حق شابين تم ضبطهما بجهة لافايات وسط العاصمة على متن سيارة محملة بكميات هامة من قوارير الخمر المعدة للترويج.وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وفي اطار التصدي لظاهرة بيع الخمور خلسة سيما بمناسبة عيد الأضحى، وردت على أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر معلومات مفادها اعتزام شابين التزود بكمية هامة من علب الجعة وقوارير الخمر بغاية ترويجها بمناسبة عيد الأضحى.وبتكثيف التحريات تم تحديد مكان تواجد المظنون فيهما ليتم نصب كمين محكم لهما وضبطهما على متن سيارة بجهة لافايات وسط العاصمة حيث تم محاصرتهما واجبارهما على التوقف وبتفتيش السيارة تم حجز أكثر من 1200 من قوارير الخمر وعلب الجعة ليتم الاحتفاظ بالمظنون فيهما واحالتهما لاحقا على أنظار النيابة العمومية التي قررت اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقهما