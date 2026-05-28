وزير الخزانة الأمريكي يوجه رسالة "تحذير" خاصة لسلطنة عمان

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن واشنطن ستستهدف بقوة أي أطراف متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تسهيل فرض رسوم على مضيق هرمز، موجها رسالة خاصة إلى سلطنة عمان.
وقال في منشور على منصة (X): لن تتسامح حكومة الولايات المتحدة مع أي محاولة لفرض نظام رسوم في مضيق هرمز. وعلى عُمان، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بقوة أي جهات متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل فرض الرسوم على المضيق، وأن أي شركاء راغبين في ذلك سيعاقبون. وعلى جميع الدول أن ترفض رفضا قاطعا أي جهود من جانب إيران لتعطيل التدفق الحر للتجارة. لقد انتهت مرحلة إرهاب طهران للمنطقة والعالم.


ويأتي هذا التحذير في ظل حساسية مضيق هرمز، الذي يعد أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم، حيث تمر عبره خُمس صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي تهديد لأمنه أو حرية الملاحة فيه قضية ذات أبعاد اقتصادية وأمنية دولية واسعة.
