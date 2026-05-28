القصرين: ركح ثقافي تربوي متنقل يستهدف 5 آلاف طفل بمناطق سبيطلة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

في مبادرة ثقافية وتنشيطية موجهة للأطفال بالمناطق الريفية والشعبية، ينظم، اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، نادي الطفولة حي السرور بسبيطلة من ولاية القصرين، "الركح الثقافي التربوي المتنقل".وتندرج هذه التظاهرة، التي تنتظم تحت إشراف المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالقصرين بالشراكة مع جمعية أحلام الطفولة بسبيطلة ومركب الطفولة حي الخضراء وجمعية أحباء دار الثقافة بسبيطلة وروضة الأحلام بالقصرين، ضمن برنامج تنشيطي وثقافي متنقل يهدف إلى إدخال الفرحة على الأطفال بمختلف الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الريفية والنائية بمعتمدية سبيطلة، من خلال عروض فنية وتنشيطية متنوعة تشمل الموسيقى والرقص والألعاب والمسابقات والفقرات الترفيهية، إلى جانب توزيع هدايا العيد على الأطفال في أجواء احتفالية مميزة.وأوضح منظم "الركح الثقافي التربوي المتنقل" ، محمد الهادي المحمودي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" بالجهة، أنه تم تحويل خلفية شاحنة ثقيلة إلى ركح ثقافي تربوي متنقل، بعد تجهيزها بالمعدات الصوتية واللوجستية اللازمة وتزيينها بما يتماشى مع عالم الطفولة، لتكون فضاء متنقلا للفرجة والتنشيط الثقافي بالمناطق الداخلية.وأضاف المحمودي أن عددا من المنشطين سيؤثثون مختلف محطات الجولة التي ستجوب عشية اليوم، عدة مناطق وأحياء بسبيطلة، من بينها مشرق الشمس والربايعية وأولاد عيسى والشرايع والهراهرة، إلى جانب نادي الأطفال حي السرور ومركب الطفولة حي الخضراء.وأكد أن هذه المصافحة الثقافية والفنية والتربوية، ترمي إلى إيصال الفعل الثقافي والترفيهي إلى أطفال المناطق الريفية والنائية، انطلاقا من مبدأ أن الفرحة حق لكل طفل، مشيرا إلى أن عدد الأطفال المنتظر استهدافهم خلال هذه الجولة يناهز خمسة آلاف طفل.وبيّن المصدر ذاته بالمناسبة، أن هذه المبادرة تحمل رسالة إنسانية وثقافية تؤكد أن الثقافة والفن يجب أن يصلا إلى كل حي وقرية ومنطقة جبلية، بما يعزز حق الأطفال في الترفيه والإبداع والإندماج الثقافي، خاصة خلال المناسبات الدينية والأعياد .ولفت المحمودي الى أنه من المنتظر أن تشهد مختلف محطات "الركح الثقافي التربوي المتنقل" إقبالاً واسعاً من الأطفال والعائلات بالاحياء والمناطق والقرى والأريام المستهدفة بسبيطلة، في مبادرة تسعى إلى نشر أجواء العيد وتعزيز حق الأطفال في الترفيه والتنشيط الثقافي، خاصة بالمناطق الريفية والنائية، من خلال تقريب الفعل الثقافي والفني من مختلف الربوع .