النادي الإفريقي يتوج بطلا لتونس للمرة 14 في تاريخه

توج النادي الإفريقي مساء اليوم الأحد بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026، إثر فوزه في “دربي العاصمة” على غريمه التقليدي الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد، ضمن الدفعة الثالثة من الجولة التاسعة والعشرين للبطولة.

واحتضن ملعب حمادي العقربي برادس المواجهة الحاسمة التي ابتسمت لفريق باب الجديد بفضل هدف قاتل سجله غيث الزعلوني في الدقيقة 90+14.


ورفع النادي الإفريقي بهذا التتويج رصيده إلى 14 لقبا في البطولة، معززا مكانته ضمن كبار الأندية التونسية.


وكان فريق باب الجديد قد توج سابقا بألقاب البطولة في مواسم:

1947، 1948، 1964، 1967، 1973، 1974، 1979، 1980، 1990، 1992، 1996، 2008، 2015، و2026.
