تونس تحتضن الدورة السابعة لصالون ومؤتمر سيدات أعمال "الكوميسا" بمشاركة 21 دولة أفريقية

تستضيف تونس من 1 إلى 3 جويلية 2026، فعاليّات الدورة السابعة للصالون التجاري ومؤتمر سيدات الأعمال التابع لمنظمة الكوميسا بمشاركة قياسية تتجاوز 500 وفد يمثلون 21 دولة عضو في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا.ويبحث هذا الحدث القارّي، الذي تنظمه الغرفة الوطنية للسيدات صاحبات الأعمال (التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) تحت شعار "سوق واحدة، مستقبل واحد: المسارات الرقمية لتسخير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سبل تفعيل الاندماج الاقتصادي النسوي عبر بوابة التكنولوجيا والرقمنة.وتهدف الدورة الجديدة إلى تمكين صاحبات المؤسسات من استغلال الفرص المتاحة ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال تذليل العقبات اللوجستية عبر الحلول الرقمية، وتطوير سلاسل القيمة البينية بين دول القارة.كما يمثل الصالون منصة لعقد لقاءات أعمال مباشرة تهدف إلى تعزيز الصادرات التونسية نحو الأسواق الأفريقية الواعدة.وتنظم الغرفة الوطنية للسيدات صاحبات الأعمال، في إطار التحضيرات الجارية لهذا الموعد الاقتصادي، يوماً إعلامياً غداً الثلاثاء 21 أفريل 2026، بداية من الساعة 11 صباحاً بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وسيتناول اليوم الإعلامي تقديم البرنامج العام للصالون وكيفية انخراط المؤسسات الوطنية في هذا المسار التجاري الإقليمي، إضافة إلى استعراض أهم المحاور التي سيتطرق إليها المؤتمر، لاسيما المتعلقة منها بتطوير ريادة الأعمال النسائية في ظل التحولات الرقمية التي تشهدها القارة.ويُنتظر أن يشكل هذا الحدث فرصة استراتيجية لتونس لتدعيم تموقعها كمركز تجاري وخدماتي نحو دول "الكوميسا"، وتعزيز الشراكات النسوية العابرة للحدود بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المشترك.