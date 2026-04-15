الدوري الأوروبي: أربع مواجهات في إياب ربع النهائي غدا

Publié le Mercredi 15 Avril 2026 - 15:39
      
تقام غدا الخميس أربع مباريات في إياب الدور ربع النهائي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم /يوروبا ليغ.

وستبدأ المواجهات بلقاء سيلتا فيغو الإسباني مع فرايبورغ الألماني، الذي سيسعى فيه الفريق الإسباني لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ويأمل أن يعوض خسارته من أجل الدفاع عن حظوظه في المنافسة.


كما سيلتقي نوتنغهام فورست الانقليزي مع بورتو البرتغالي بعد تعادلهما ذهابا بهدف لمثله، وسيسعى نوتنغهام للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في لقاء العودة لحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي.


بدوره، سيستضيف ريال بيتيس الإسباني سبورتينغ براغا البرتغالي، بعد أن انتهت مواجهتهما في مباراة الذهاب بهدف لمثله، ويتمسك كل فريق بحظوظه في الفوز من أجل مواصلة المشوار بنجاح في البطولة.

وفي مباراة أخرى، سيلتقي أستون فيلا الانقليزي على أرضه مع فريق بولونيا الإيطالي، حيث انتهت مواجهتهما الأولى بفوز أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف، وبات في حاجة للخروج متعادلا أو فائزا للمرور إلى المربع الذهبي للمسابقة، فيما يحتاج بولونيا للفوز بفارق أكثر من هدفين للعبور.
