خلال جلسة عمل مع وفد برلماني جزائري..الدعوة لتعزيز المبادرات المشتركة و إرساء آليات تعاون أكثر هيكلة واستدامة

دعا النواب التونسيون الحاضرون، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمل مع وفد برلماني جزائري، إلى مزيد العمل على ترجمة التقارب السياسي إلى مشاريع وبرامج تعاون ملموسة، من شأنها أن تعود بالنفع على الشعبين، وذلك من خلال الدفع نحو إرساء منطقة حرة، وتعزيز المبادرات المشتركة خاصة في مجالي الشباب والرياضة.وبينوا، وفق بلاغ للمجلس، ضرورة إرساء آليات تعاون أكثر هيكلة واستدامة، من بينها إحداث لجنة برلمانية عليا مشتركة تُعنى بمتابعة الملفات ذات البعد الاستراتيجي، مؤكدين ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي.وقد انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بقصر باردو، جلسة عمل جمعت مجموعة من النواب من أعضاء البرلمان الافريقي ومجموعة الصداقة التونسية الجزائرية مع وفد برلماني جزائري، ضمّ عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري سقراس محمد وعضوي مجلس الأمة فاتح بوطبيق، ومحمد عمرون.وتندرج هذه الجلسة، في سياق الحرص المشترك على مزيد توطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين وتكثيف التشاور بخصوص الاستحقاقات القادمة على المستوى القاري.وأكّد أعضاء الوفد التونسي، في هذا الاطار، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع تونس والجزائر، وما يميّزها من انسجام في الرؤى وتوافق في عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشدّدين على أنّ هذه الروابط المتينة تمثّل ركيزة أساسية لمزيد تطوير العمل البرلماني المشترك.من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد الجزائري عن بالغ تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكّدين عمق العلاقات الأخوية الصادقة التي تجمع البلدين، والتي تستند إلى تاريخ مشترك وروابط متينة بين الشعبين.وفي سياق متّصل، أكّد فاتح بوطبيق أهمية العمل ضمن مقاربة تشاركية تقوم على تعزيز العمل الجماعي داخل المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتوحيد المواقف وتفعيلها.وأبرز الجانبان في ختام هذه الجلسة الدور المحوري لمجموعة الصداقة البرلمانية باعتبارها فضاءً عمليًا لتكثيف التنسيق ومعالجة المشاغل المشتركة، وجدّدوا التزامهم بمواصلة بذل الجهود بما يخدم مصالح البلدين ويعزّز آفاق التعاون.