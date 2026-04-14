رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل وفدا برلمانيا جزائريا

إستقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الثلاثاء بقصر باردو، وفدا برلمانيا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة الجزائريين، ضمّ سقراس محمد وفاتح بوطبيق، ومحمد عمرون أعضاء البرلمان الافريقي.وحسب بلاغ إعلامي، أكد رئيس المجلس الحركية الجديدة التي تميّز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتي تجسّمت عبر الزيارات المتبادلة واللّقاءات المنتظمة، مذكرا بلقائه مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي في تونس وفي الجزائر، ومع رئيس مجلس الأمّة الجزائري السابق، خلال زيارته الى الجزائر في أكتوبر 2023.وأعرب بودربالة عن الأمل في أن تشهد هذه العلاقات مزيدا من الدفع، بالنّظر إلى دور البرلمانيين في تحقيق التّوازن بين طموحات المجتمع والتوجّهات الحكومية مبرزا تقارب وجهات النّظر بين البرلمانيين من البلدين الذي تجسّم عبر تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.وشدّد على أهمية مواصلة التنسيق بما يعزّز تواجد تونس والجزائر في مختلف الهيئات والمنظّمات البرلمانية العربية والافريقية والدولية، ولا سيما منها البرلمان الافريقي.وأكّد على العمل المشترك لمزيد تعزيز التعاون الثنائي خاصة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأكاديمي وكذلك في مجال تسهيل تنقّل الاشخاص بين البلدين.وبيّن بودربالة لاعضاء الوفد البرلماني الجزائري أنّ التاريخ المشترك والروابط الحضارية العريقة والتقارب بين الشعبين تعدّ مؤشرات إيجابية يجب توظيفها في مزيد تقوية التعاون على أساس نظرة موحّدة واستشرافية لتحقيق التكامل والاندماج ودعم التنمية الاقتصادية، فضلا عن تعزيز التقارب الثقافي ودفع التعاون القائم في هذا المجال للتصدّي لكل محاولات الاستهداف.من جهتهم أعرب أعضاء الوفد البرلماني الضيف عن ارتياحهم للدفع المتواصل الذي ما فتئ يشهده التعاون البرلماني بين تونس والجزائر.وأكّدوا الرغبة في مزيد دعمه اعتبارا للدور الذي يضطلع به البرلمانيون في مزيد توثيق عرى الصداقة ودفع التعاون الثنائي.وأكّدوا أنّ تطوّر العلاقات البرلمانية يساهم بصفة فاعلة في تعزيز التقارب، مبرزين ضرورة تكثيف فرص اللقاء لتدارس المسائل ذات الاهتمام المشترك وآليات تطوير التعاون الثنائي.واعربوا عن الأمل في التوصّل الى إقامة منطقة اقتصادية حرّة بين البلدين في ضوء الإمكانيات المتوفّرة وما يحدو الشعبين الشقيقين من عزم على تعزيز الروابط الثنائية.وعبّر الضيوف عن الأمل في توظيف العلاقات البرلمانية لدفع التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، معربين في ذات السياق عن الرغبة في مزيد تكثيف التشاور وتنسيق المواقف خلال اجتماعات المنظمات البرلمانية العربية والافريقية والدولية وخاصة على مستوى البرلمان الافريقي، والسعي المشترك الى الاضطلاع بأدوار فاعلة وريادية ضمن هذه المنظمات بما يسهم في خدمة مصالح الشعوب العربية والافريقية ويقوّي اللحمة بينها ويساعد على مواجهة مختلف التحديات.وحضر اللقاء النواب فخري عبد الخالق، مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، وعواطف الشنيتي ويسري البواب ولطفي الهمامي، أعضاء البرلمان الافريقي.