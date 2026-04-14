Babnet   Latest update 19:05 Tunis

وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيرة رواندا الجديدة بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69de7c404fc179.90291071_kqpogmfhejinl.jpg>
Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 18:40
      
استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، شاكيلا كازيمبايا إيموتوني التي سلّمته نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة لجمهورية رواندا لدى الجمهورية التونسية، مع الإقامة بالرباط.

وأشاد النفطي، حسب بلاغ للوزارة، بعراقة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا التزام تونس بالعمل على مزيد دعمها في المجالات الأكاديمية والتكنولوجية والصحية والاقتصادية والتجارية.


وأكّد وزير الخارجية على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون بين البلدين في أفق الاستحقاق الثنائي المقبل بتونس.


ومن جانبها، عبّرت السفيرة الرواندية عن اعتزازها بتولي مهامها بتونس، مؤكّدة عزمها على مواصلة الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها على مختلف الأصعدة الثنائية ومتعدّدة الأطراف وعلى مستوى الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي وفي جميع المجالات الحيويّة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327452

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أفريل 2026 | 26 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
15:59
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
19°-13
21°-14
21°-13
24°-13
  • Avoirs en devises 24330,5
  • (14/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,40193 DT
  • (14/04)
  • 1 $ = 2,90392 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/04)     2169,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/04)   28082 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>