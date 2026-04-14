وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيرة رواندا الجديدة بتونس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، شاكيلا كازيمبايا إيموتوني التي سلّمته نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة لجمهورية رواندا لدى الجمهورية التونسية، مع الإقامة بالرباط.وأشاد النفطي، حسب بلاغ للوزارة، بعراقة العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدا التزام تونس بالعمل على مزيد دعمها في المجالات الأكاديمية والتكنولوجية والصحية والاقتصادية والتجارية.وأكّد وزير الخارجية على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على علاقات التعاون بين البلدين في أفق الاستحقاق الثنائي المقبل بتونس.ومن جانبها، عبّرت السفيرة الرواندية عن اعتزازها بتولي مهامها بتونس، مؤكّدة عزمها على مواصلة الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها على مختلف الأصعدة الثنائية ومتعدّدة الأطراف وعلى مستوى الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي وفي جميع المجالات الحيويّة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين.