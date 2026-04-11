ندوة دراسية بتونس لتعزيز دور البلديات في تجسيم المدينة المستدامة ضمن مخطط التنمية 2030/2026

Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 14:05
      
نظم مركز التكوين ودعم اللامركزية، بالشراكة مع مخبر البحث "الحوكمة والتنمية الترابية"، يوم امس الجمعة، ندوة دراسية حول "المدينة المستدامة في أفق مخطط التنمية 2026/2030"، وذلك في إطار التعريف بأهمية المخطط التنموي الحالي ودوره في إرساء تنمية شاملة وعادلة.

وتندرج هذه الندوة التي شهدت حضور الكتاب العامين والإطارات المعنية ببلديات ولايات الإقليم الثاني (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة، زغوان ونابل)، ضمن برنامج سيشمل بقية أقاليم البلاد وفق رزنامة محددة، بهدف تعزيز فهم البلديات لمضامين مخطط التنمية 2026/2030، باعتباره رافعة لتحسين ظروف العيش ودعم تنمية رأس المال البشري والتكيف مع التغيرات المناخية وحوكمة التوسع العمراني مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.


وأكد المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية، في مداخلته الافتتاحية، أن المدن التونسية تواجه تحديات متزايدة تتمثل أساسا في الضغط الديمغرافي والتوسع العمراني والضغوط على الموارد الطبيعية والطاقية، داعيا إلى اعتماد نموذج "المدينة المستدامة" القائم على الاستدامة البيئية والطاقات المتجددة والإدارة الفعالة للنفايات والتحول الرقمي والذكاء الحضري بما يضمن العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة ، وذلك وفق ماجاء على الصفحة الرسمية للمركز على منصة "فايس بوك"، .


من جهته، شدد رئيس مخبر البحث "الحوكمة والتنمية الترابية" على أهمية انفتاح المؤسسات الجامعية على محيطها المهني والإداري، معتبرا أن التعاون بين الجامعة والإدارة يمثل آلية فعالة لتطوير أساليب التخطيط والعمل الإداري وإحداث تغيير ملموس في السياسات العمومية.

وقدم ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط منهجية إعداد المخطط الوطني للتنمية، المبنية على جملة من الأولويات، من بينها تعزيز قدرات البلديات وتحسين جودة الخدمات والمرافق العمومية وفق معايير الاستدامة ودفع الاستثمار المحلي للحد من التفاوت الجهوي.

كما ابرز عدد من الأساتذة وباحثين من مخبر "الحوكمة والتنمية الترابية" ، دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال والابتكار في تحسين الخدمات العمومية والبنية التحتية وجودة الحياة، بالاعتماد على تحليل البيانات وتعزيز النجاعة الحضرية.

واستعرض ممثل الجامعة الوطنية للمدن التونسية مفهوم الابتكار الحضري واستخدام التقنيات الرقمية لتحسين استغلال الموارد بالمدن، فيما قدمت ممثلة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مداخلة حول دور إدارة النفايات المنزلية والمشابهة في تحقيق أهداف المدينة المستدامة، مع عرض البرامج والمشاريع المستقبلية الموجهة لمختلف ولايات الجمهورية.
