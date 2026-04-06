وصول دفعة رابعة تضم 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد إجلائهم من لبنان

Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 13:04
      
وصل صباح اليوم الإثنين إلى مطار تونس قرطاج، 11 مواطنا تونسيا، قادمين من مطار اسطنبول على متن الخطوط التركية، وذلك بعد إجلائهم من لبنان، الذي يشهد في الفترة الأخيرة إلى جانب بلدان منطقة الخليج والشرق الأوسط، أوضاعا أمنية حرجة.

وكان في استقبال المواطنين التونسيين، ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وممثلون عن الهلال الأحمر التونسي، إلى جانب أفراد من عائلاتهم.


وعبّرت إحدى التونسيات القادمات على متن رحلة اليوم، في تصريح لممثلي وسائل الإعلام، عن عميق امتنانها لرئيس الجمهورية والقائم بالأعمال بسفارة تونس لدى لبنان والعاملين بالسفارة، مشيرة إلى أنها وأفراد عائلتها عاشوا وضعا صعبا في لبنان في الأيام الماضية.


وأوضحت مواطنة ثانية، في نفس السياق، أن الوضع في لبنان كان مخيفا، مشيرة إلى أنهم وصلوا بصعوبة للمطار وكانوا طيلة رحلتهم البرية من جنوب لبنان نحو المطار تحت القصف.

كما عبّر عديد الأطفال القادمين مع عائلاتهم إلى تونس عن فرحتهم بالعودة على تونس بلد الأمن والأمان.

يشار إلى أن دفعة اليوم هي الرابعة من نوعها من لبنان بعد رحلتين سابقتين قادمتين من الأردن يومي 15 و18 مارس ورحلة ثالثة يوم 31 مارس الماضي، قادمة من تركيا حيث بلغ عدد من تم تأمين عودتهم إلى أرض الوطن 48 مواطنا تونسيا.

ويتوزع التونسيون المقيمون في لبنان والبالغ عددهم أكثر من 230 مواطناً، أساساً بين الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي "صور" و"صيدا" وبعض المناطق الغربية.

يذكر أن البعثة الدبلوماسية التونسية بلبنان، كانت أصدرت منذ اليوم الأول للاستهدافات بلاغاً، دعت فيه أفراد الجالية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في الغرض، فضلا عن تخصيص رقم هاتف للطوارئ وبريد إلكتروني لتلقي استفسارات أبناء الجالية وتقديم الإحاطة اللازمة لهم:
- الواتساب 00961.81.369.290
- الهاتف القار 00961.5.457.431 // 00961.5.457.430
- البريد الإلكتروني ambassadetunisieliban@gmail.com
