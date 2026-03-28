وزارة الصحة: مركز رعاية الام والطفل الملاسين يتحصل على الاعتماد الصحي البلاتيني

تحصل مركز رعاية الأم والطفل بالملاسين (التابع لمستشفى الأطفال بشير حمزة بتونس) على الاعتماد الصحي بالمستوى البلاتيني من قبل الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي وهو أعلى مستوى اعتماد حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.ولفتت وزارة الصحة الى ان هذا التتويج يعكس عملاً ميدانياً حقيقياً لتحسين جودة الخدمات، وتنظيم العمل، وتعزيز سلامة المرضى، من الاستقبال إلى التكفّل الطبي.وأضافت أن مميزات هذا الانجاز تتلخص بالخصوص في كون المستوى البلاتيني يعد أعلى معايير الجودة وهذه الشهادة صالحة لثلاث سنوات (2026-2029) وهي تقييم شامل في مستوى الحوكمة، والخدمات، والبروتوكولات الطبيةوتوجهت الوزارة بالمناسبة بتحية شكر وتقدير لكل الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية التي ساهمت في هذا النجاح، الذي يؤكد أن المؤسسات الصحية العمومية قادرة على التميز وتقديم خدمة تليق بالمواطن حسب تقديرها.