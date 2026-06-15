ياسين العياري يخطف الأضواء بين فخر الدفاع عن ألوان السويد واحترام جذوره التونسية

جذور تونسية عميقة



مسيرة كروية صاعدة



مواجهة خاصة أمام تونس



"مباراة ذات نكهة خاصة"



احتفل هذه المرة



بالنسبة للاعب يبلغ من العمرويخوض أول مباراة له فيمع المنتخب السويدي، لم يكن بإمكانأن يحلم ببداية أفضل في أكبر محفل كروي عالمي.فبعد مرور سبع دقائق فقط على انطلاق مواجهة السويد وتونس ضمن منافسات المجموعة السادسة في مونتيري المكسيكية، افتتح العياري التسجيل للمنتخب السويدي بتسديدة قوية سكنت الزاوية العليا لمرمى المنتخب التونسي.لكن لاعب الوسط الشاب لم يحتفل بالهدف بالطريقة المعتادة التي قد يلجأ إليها أي لاعب يخوض أول ظهور له في المونديال، بل اكتفى برفع يديه قبل أن يسجد على أرضية الملعب.يعود سبب عدم احتفاله إلى الروابط العائلية التي تجمعه بتونس، والتي كانت قد تفتح أمامه باب تمثيل منتخبها الوطني قبل سنوات قليلة.فالعِياري من أصول شمال إفريقية، إذ ينحدر من، لكنه وُلد في السويد ونشأ فيها. وعندما بلغ سن الثامنة عشرة، قرر تمثيل البلد الذي ولد فيه بدلًا من منتخبي بلدي والديه.وكان والدهداعمًا لهذا القرار، حيث قال في تصريحات لصحيفة "أفتونبلاديت" السويدية: "أردته أن يلعب للسويد، وأن يشعر بأنه يرد الجميل للبلد الذي احتضنه."وكشف والده أن ابنه تلقى بالفعل عرضًا لتمثيل المنتخب التونسي، لكنهما لم يفكرا جديًا في هذا الخيار.بدأ ياسين العياري ممارسة كرة القدم في سن السابعة مع ناديفي مدينة سولنا السويدية، قبل أن ينتقل إلى ناديالعريق، حيث خاض أول مباراة له مع الفريق الأول سنة 2020.وفي عام 2023، انتقل إلى ناديالإنجليزي، كما سجل ظهوره الأول مع المنتخب السويدي في العام نفسه.وأوضح العياري في أكثر من مناسبة أن مواصلة تمثيل السويد كانت بالنسبة إليه "أمرًا طبيعيًا"، باعتباره لعب في منتخباتها السنية منذ طفولته.عندما أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع السويد وتونس في المجموعة نفسها، لم يُخفِ العياري دهشته.وقال حينها:" "كان أمرًا جنونيًا أن نجد أنفسنا مع تونس في المجموعة نفسها."وخلال المباراة، كان العياري أحد أبرز نجوم المنتخب السويدي، حيث سجل الهدف الأول ثم عاد في الدقيقة 95 ليضيف هدفًا ثانيًا رائعًا بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء.وعقب المباراة، تحدث العياري عن مشاعره تجاه مواجهة تونس قائلا:"مباراة اليوم تكتسي نكهة خاصة بالنسبة لي باعتبار جذوري التونسية، لكنني قدمت أداء إيجابيا ودافعت عن ألوان منتخب السويد الذي أحمل قميصه."وأضاف: "أتمنى للمنتخب التونسي أن يستعيد الثقة في إمكانياته وأن يتدارك الأمر في المباريات القادمة."إذا كان العياري قد امتنع عن الاحتفال بهدفه الأول احترامًا لأصوله التونسية، فإنه احتفل بهدفه الثاني في الوقت بدل الضائع، مستمتعًا بتصفيق الجماهير السويدية التي احتفت بتألقه في أول مباراة مونديالية له.وبذلك خطف اللاعب الشاب الأضواء في ليلة خاصة جمعت بين