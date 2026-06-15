السيجومي: الإطاحة بعنصر خطير محل 20 منشور تفتيش ومورط في قضايا اغتصاب ومحاولة قتل

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حجز مسروقات ومخدرات



تمكنت إطارات وأعوان، أول أمس، من الإطاحة بأحد أخطر العناصر الإجرامية المفتش عنها، وذلك إثر عملية أمنية محكمة استهدفت شخصا حول حياة رواد وتجار السوق الأسبوعية المعروفة بـ"سوق ليبيا" بمنطقة الملاسين إلى حالة من الخوف والتوجس بسبب أنشطته الإجرامية المتكررة.وجاءت عملية الإيقاف إثر نصب كمين أمني دقيق أسفر عن محاصرة المشتبه به وشل حركته وإلقاء القبض عليه، ليتبين أنه غادر السجن مؤخرا قبل أن يعود إلى النشاط الإجرامي من جديد.وكشفت التحريات الأولية أن المظنون فيه متورط في أكثر منباستعمال التهديد بواسطة أسلحة بيضاء، مستغلا الاكتظاظ الذي تشهده السوق الأسبوعية.كما أظهرت عملية التثبت في هويته أنه محلصادرة لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل قضايا خطيرة تشملوقادت الأبحاث الأمنية إلى مداهمة الوكر الذي كان يستغله المشتبه به، حيث تم حجز عدد كبير من المسروقات شملتاعترف بافتكاكها من أصحابها تحت التهديد بواسطة أسلحة بيضاء.كما تم حجزكانت معدة للترويج.وباستشارة، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به ومواصلة الأبحاث للكشف عن بقية ملابسات القضايا المنسوبة إليه، قبل إحالته على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.