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السيجومي: الإطاحة بعنصر خطير محل 20 منشور تفتيش ومورط في قضايا اغتصاب ومحاولة قتل

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 10:17 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تمكنت إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بالسيجومي، أول أمس، من الإطاحة بأحد أخطر العناصر الإجرامية المفتش عنها، وذلك إثر عملية أمنية محكمة استهدفت شخصا حول حياة رواد وتجار السوق الأسبوعية المعروفة بـ"سوق ليبيا" بمنطقة الملاسين إلى حالة من الخوف والتوجس بسبب أنشطته الإجرامية المتكررة.

وجاءت عملية الإيقاف إثر نصب كمين أمني دقيق أسفر عن محاصرة المشتبه به وشل حركته وإلقاء القبض عليه، ليتبين أنه غادر السجن مؤخرا قبل أن يعود إلى النشاط الإجرامي من جديد.


أكثر من 30 قضية و20 منشور تفتيش

وكشفت التحريات الأولية أن المظنون فيه متورط في أكثر من 30 عملية سلب ونشل باستعمال التهديد بواسطة أسلحة بيضاء، مستغلا الاكتظاظ الذي تشهده السوق الأسبوعية.


كما أظهرت عملية التثبت في هويته أنه محل 20 منشور تفتيش صادرة لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل قضايا خطيرة تشمل الاغتصاب ومحاولة القتل العمد والسلب وافتكاك متاع الغير بالقوة وترويج المخدرات.

حجز مسروقات ومخدرات

وقادت الأبحاث الأمنية إلى مداهمة الوكر الذي كان يستغله المشتبه به، حيث تم حجز عدد كبير من المسروقات شملت عشرات الهواتف الجوالة وحقائب نسائية ومبالغ مالية هامة ودراجات نارية اعترف بافتكاكها من أصحابها تحت التهديد بواسطة أسلحة بيضاء.

كما تم حجز كميات من المواد المخدرة كانت معدة للترويج.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به ومواصلة الأبحاث للكشف عن بقية ملابسات القضايا المنسوبة إليه، قبل إحالته على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
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