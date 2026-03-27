مدير عام شركة فسفاط قفصة : عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة

Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 12:54
      
قال مدير عام شركة فسفاط قفصة، عبد القادر العميدي، إنّ "عديد القروض التي تمّ الحصول عليها خلال السنوات الماضية لم تترجم إلى إنجازات ملموسة".

وبين العميدي، في جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أمس الخميس حول مشروع قانون الموافقة على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، أنّ الشركة تواجه صعوبات هيكلية على مستوى منظومة الانتاج والنقل.


 كما أوضح أنّه لا يوجد إلى حدّ الآن برنامج واضح ومتكامل لتجديد أسطول عربات السكك الحديدية المخصّصة لنقل الفسفاط، وهو ما يؤثّر سلبا على نسق نقل الانتاج ويطرح إشكاليات لوجستية متكرّرة.


 وأضاف المسؤول أنّ الانتاج بلغ خلال سنة 2025 حوالي 9ر3 ملايين طن، إلا أنّ غياب تجديد فعلي لآلة الانتاج يحدّ من القدرة على الرفع من نسق الاستخراج وتحسين المردودية.

وأفاد بأنّ الإشكاليات المرتبطة بضعف منظومة النقل تدفع أحيانا إلى اللجوء إلى النقل الخاص لتأمين إيصال الفسفاط إلى المغاسل، وذلك في انتظار استكمال مشروع إحداث مغسلة أمّ الخشب.
           
وأشار مدير عام شركة فسفاط قفصة، في هذا السياق، إلى أنّ "المشروع شهد بعض التعثر والصعوبات على مستوى التنفيذ، غير أنّ العمل يتواصل حاليا لتذليل هذه العراقيل ودفع نسق الإنجاز".
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
