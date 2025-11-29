Babnet   Latest update 14:18 Tunis

فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم تظاهرة علمية توعوية يوم 3 ديسمبر 2025 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6793d80b880af8.32615575_meijqfohgklnp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 13:38 قراءة: 0 د, 56 ث
      
ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين، تظاهرة علمية توعوية، يوم الاربعاء 3 ديسمبر المقبل، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوقي من السيدا

وتندرج هذه التظاهرة ضمن جهود نشر الثقافة الصحية وتعزيز الوعي الوقائي لدى الطلبة والشباب وفي اطار الحد من انتشار المغالطات المرتبطة بمرض السيدا وتكريس السلوكيات الوقائية السليمة



وتعد هذه التظاهرة فضاءا مفتوحا يتيح للحاضرين التفاعل مع الاخصائيين وطرح الاسئلة مع التركيز على أهمية الفحص المبكر والسلوك المسؤول .

ويتضمن البرنامج مداخلات يقدمها مختصون في الطب والصحة الانجابية والتثقيف الصحي وورشات انصات وتوجيه تعنى بالجوانب النفسية والاجتماعية لفائدة الطلبة.

وتنتظم هذه التظاهرة بالشراكة مع خلية الانصات بالعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري والجمعية التونسية للصحة الانجابية

ويعمل فرع مدينة العلوم بتطاوين من خلال هذه المبادرات على نشر الثقافة العلمية والصحية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الجامعية
والهياكل التربوية بما يساهم في بناء جيل واع قادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة

يشار، الى أن اليوم العالمي للتوقي من السيدا (الإيدز) يصادف غرة ديسمبر من كل سنة، ويُعتبر هذا اليوم فرصة لزيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والإيدز، والتعبير عن التضامن مع المصابين وتذكر الذين فقدوا حياتهم بسببه


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319414


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
دخول الشتاء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:40
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-10
18°-10
19°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*