فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم تظاهرة علمية توعوية يوم 3 ديسمبر 2025 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين، تظاهرة علمية توعوية، يوم الاربعاء 3 ديسمبر المقبل، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوقي من السيدا



وتندرج هذه التظاهرة ضمن جهود نشر الثقافة الصحية وتعزيز الوعي الوقائي لدى الطلبة والشباب وفي اطار الحد من انتشار المغالطات المرتبطة بمرض السيدا وتكريس السلوكيات الوقائية السليمة



وتعد هذه التظاهرة فضاءا مفتوحا يتيح للحاضرين التفاعل مع الاخصائيين وطرح الاسئلة مع التركيز على أهمية الفحص المبكر والسلوك المسؤول .ويتضمن البرنامج مداخلات يقدمها مختصون في الطب والصحة الانجابية والتثقيف الصحي وورشات انصات وتوجيه تعنى بالجوانب النفسية والاجتماعية لفائدة الطلبة.وتنتظم هذه التظاهرة بالشراكة مع خلية الانصات بالعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري والجمعية التونسية للصحة الانجابيةويعمل فرع مدينة العلوم بتطاوين من خلال هذه المبادرات على نشر الثقافة العلمية والصحية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الجامعيةوالهياكل التربوية بما يساهم في بناء جيل واع قادر على اتخاذ قرارات صحية سليمةيشار، الى أن اليوم العالمي للتوقي من السيدا (الإيدز) يصادف غرة ديسمبر من كل سنة، ويُعتبر هذا اليوم فرصة لزيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والإيدز، والتعبير عن التضامن مع المصابين وتذكر الذين فقدوا حياتهم بسببه