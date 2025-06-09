رونالدو يعلن استمراره مع نادي النصر السعودي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63e5f8a498b055.54422605_jqeihoglfnpkm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو عن استمراره في صفوف النصر السعودي خلال الموسم المقبل وذلك خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها أمس الاحد عقب تتويج منتخب بلاده بلقب الدوري الأوروبي بالفوز في الدور النهائي على اسبانيا بركلات الترجيح 5-3 اثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2.



وفي رده عن سؤال حول مستقبله مع نادي النصر السعودي قال رونالدو :"لن يتغير شيء، أنا مستمر مع النصر" مضيفا "تعرفون كم عمري الآن، أنا قريب من النهاية لكن يجب أن أستمتع بكل دقيقة ممكنة، إذا لم أتعرض لإصابة خطيرة سأواصل اللعب".

