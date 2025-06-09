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رونالدو يعلن استمراره مع نادي النصر السعودي

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Juin 2025 - 17:28 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلن قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو عن استمراره في صفوف النصر السعودي خلال الموسم المقبل وذلك خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها أمس الاحد عقب تتويج منتخب بلاده بلقب الدوري الأوروبي بالفوز في الدور النهائي على اسبانيا بركلات الترجيح 5-3 اثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2.

وفي رده عن سؤال حول مستقبله مع نادي النصر السعودي قال رونالدو :"لن يتغير شيء، أنا مستمر مع النصر" مضيفا "تعرفون كم عمري الآن، أنا قريب من النهاية لكن يجب أن أستمتع بكل دقيقة ممكنة، إذا لم أتعرض لإصابة خطيرة سأواصل اللعب".

وينتهي عقد رونالدو مع النصر مع نهاية منافسات موسم 2024-2025 وراجت في الايام الماضية أخبار تفيد برغبة أسطورة البرتغال في خوض مغامرة جديدة.

وبعدما أحرز 14 هدفا في 16 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2022-2023، تصدر رونالدو ترتيب الهدافين في الموسمين التاليين برصيد 35 هدفا و25 هدفا على التوالي.


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