قفصة: المتحف الأثري بقفصة يحتضن التظاهرة الثقافية "المتاحف تغني"

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احتضن المتحف الاثري بقفصة اليوم الأربعاء تظاهرة ثقافية فنية بعنوان "المتاحف تغني" والتي نظمتها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأكتوبر الموسيقي.





وافادت ليلى الدعمي ممثلة وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية، ان هذه التظاهرة تلتئم بمشاركة ممثلين عن المعاهد الجهوية للموسيقى بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، مشيرة إلى أن الهدف من تنظيمها هو تثمين الموروث الموسيقي الثقافي المميز لهذه الجهات.



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واضافت ليلى الدعمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن هذه التظاهرة تهدف كذلك إلى التعريف بالمتاحف بالبلاد التونسية ومضامينها وخلق علاقة تفاعلية بين الناشئة والمتاحف كمرفق عمومي وكهيكل تربوي وخلق حركية ثقافية في الجهات مع ابراز جهود وطاقات التلاميذ المنخرطين بالمعاهد الموسيقية مبينة أنها انطلقت منذ يوم 26 اكتوبر الماضي بمتحف باردو ومرت بمحطات اخرى، وهي اوتيك ببنزرت ثم بمكثر بولاية سليانة ومتحف صفاقس ثم قفصة لتشمل بعدها ولاية قبلي ونابل ولتختتم بولاية سوسة.

من جانبها قالت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة عفيفة نجاح ، أن برنامج هذه التظاهرة الثقافية تضمن وصلات موسيقية تفاعلية مشتركة لتلاميذ معاهد الموسيقى من ولايات قفصة وسيدي بوزيد والقصرين مضيفة أنها مثلت فرصة لتنشيط المتحف الأثري بقفصة والتعريف به لدى الناشئة.