تأخير النظر في القضية المتعلقة بالهجوم الإرهابي على بن قردان إلى يوم 11 نوفمبر 2024

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قررت الدائرة الجنائية 27 المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، تأخير النظر في القضية المتعلقة بالهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان (ولاية مدنين)، إلى جلسة يوم 11 نوفمبر 2024، وفق ما صرح به محامي عدد من المتهمين في القضية محمد بالضياف.



وأوضح المحامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه من المنتظر أن تنطلق ابتداء من يوم 11 نوفمبر القادم جلسات الاستنطاق والمرافعات بشكل متتابع، للفصل في ملف القضية لاحقا.





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وتعود أطوار القضية الى تعرض مدينة بن قردان في الفترة الممتدة من 2 الى 10 مارس 2016، إلى هجوم من قبل مجموعات مسلحة حاولت السيطرة على المدينة، غير أن المعركة الفاصلة بينهم وبين قوات الأمن والجيش الوطنيين جرت يوم 7 مارس 2016.



وأسفرت الاشتباكات بين الطرفين عن مقتل أكثر من 50 إرهابيا، واستشهاد 13 من قوات الأمن والجيش و10 مدنيين، بالإضافة إلى إصابة 27 شخصا بين أمنيين وعسكريين ومدنيين وإيقاف عدد من المسلحين. كما تم خلال العملية حجز 220 قطعة سلاح كلاشنكوف و 15 قاذفة "آر بي جي" و 80 رمانة يدوية و 70 لغما مضادا للدبابات مع كشف 4 مخازن أسلحة خارج المدينة.



وكانت الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في القضايا الإرهابية، قد أصدرت يوم 5 مارس 2022، أحكامها في القضية المتعلقة بأحداث بن قردان التي تُعرف ب "ملحمة بنقردان"، وشملت 96 متهما.



وأصدرت الدائرة المعنية أحكاما بالإعدام في حق 16 متهما، وأحكاما بالسجن بقية العمر في حق 15 متهما وأحكاما بالسجن تتراوح بين 30 سنة و4 سنوات في حق عدد من المتهمين، في ما قضت بعدم سماع الدعوى في حق متهمين آخرين.



وتولّت النيابة العمومية حينها الطعن في الحكم الصادر في حق جميع المتهمين في هذه القضية.