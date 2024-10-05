حضور تونسي لافت في الدورة 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

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تسجل الدورة 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، الذي تقام فعالياته من 4 إلى 10 أكتوبر، 2024 حضورا تونسيا لافتا من خلال عرض مجموعة من الأفلام فضلا عن وجود سينمائيين تونسيين ضمن لجان التحكيم.



ويشارك فيلم "عصفور جنة" لمراد بالشيخ ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي تضم 11 فيلما وهي "مسي بغداد" للمخرج العراقي سهيم عمر خليفة و"شاي أسود" للمخرج الموريتاني عبد الرحمان سيساكو و"ان شاء الله ولد" للمخرج الأردني أمجد الرشيد و"مندوب الليل" للسعودي علي الكلثمي و"اختيار مريم" للمصري محمود يحيى و"فتى الجبل" للإماراتية زينب شاهين و"وادي المنفى" للبنانية آنا فهر و"المرهقون" لليمني عمرو جمال و"أرض الانتقام" للصحفي والروائي الجزائري وليد جعاد و"رجلان، مصير واحد" للمخرج مصطفى أوزاغون.

وإلى جانب فيلم "ليني أفريكو" لمروان لبيب يتنافس 13 فيلما على جوائز مسابقة الأفلام الروائية القصيرة وهي "ديانة الماء" لهيثم سليمان ( سلطنة عمان) و "خردة" لفراس محمد (سوريا) و "والدك... على الأرجح" سيدي محمد طلبة وطيب طلبة (موريتانيا) و "سعيد" لرامي الزاير (السعودية) و "موسم" لحسين ابراهيم (لبنان) و "وحدة أفضل" لريكار برزان (العراق) و "205 " لفرج معيوف علي حامد (ليبيا) و "الكرة" لمالك صايفي (الجزائر) و"يوم" لأحمد أكبر (البحرين) و "قرار" لعبد الله نميش (الجزائر) و "نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" أحمد عماد (مصر) و "ترانزيت" لباقر الربيعي (العراق) و "وينك انت" لمحمد كوطه (الأردن).



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كما يحضر فيلم "تايوت 24" للمخرجة التونسية رؤى صالح ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة التي يشارك فيها أيضا 7 أعمال وهي "طحطوح" للجزائري محمد والي و "سطل" لليمني عادل محمد الحيمي و "أمنا حواء" للسعودية لمى جمجوم و"حقوق تائهة" لليبي محمد مصلي و"قلتلك" للمصرية ملاك الصياد و"بوعلام سمع كلش" للجزائريين عزيز بوكروني وخالد بوناب و "العزيزة" للسوداني بلال أرباب اسحاق أرباب.

ويترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة السينمائي التونسي سامي بوعجيلة وتضم اللجنة في عضويتها الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان والمخرج وكاتب السيناريو الجزائري رشيد بن حاج والممثلة الايطالية كاتيا غريكو والكاتبة والمخرجة السعودية هناء لعمير والمخرج البحريني بسام الذوادي والممثلة والكاتبة والمخرجة اللبنانية دياموند أبو عبود.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة التي يترأسها المخرج العراقي عباس فاضل فتضم كل من الكاتب والمخرج والمنتج التونسي أمين بوخريص والمخرج مهند لمين (ليبيا) والكاتب والناقد السينمائي عبد الكريم قادري (الجزائر) ومادلين روبرت (سويسرا).

وللتذكير فإن فيلم "عصفور جنة" هو أول عمل روائي طويل لمراد بالشيخ (مدته تسعين دقيقة) وهو أيضا أول عمل كوميدي في رصيده وقد قدم عرضه الأول يوم 20 سبتمبر 2024. أما فيلم "ليني أفريكو" لمروان لبيب فهو روائي قصير (مدته 30 دق) وهو من إنتاج سنة 2024 وسبق أن تم اختياره للمشاركة في عديد المهرجانات من ضمنها مهرجان السينما الإفريقية في فيرونا بإيطاليا، ومهرجان عمان السينمائي الدولي بالأردن. أما فيلم "تايوت 24" فهو فيلم وثائقي قصير (مدته 10 دق) من إنتاج سنة 2022 وحاز على عديد الجوائز منها جائزة أفضل فيلم وثائقي في المهرجان الدولي لسينما المناجم بالجريصة.

وكانت فعاليات مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي افتتحت أمس بالفيلم الجزائري "عين الحجر" للطفي بوشوشي، وتضم الدورة الحالية عديد الأقسام منها قسم "وثائقيات وهران" الذي يتضمن عرض 4 أفلام وثائقية هي "تحت السور" للتونسي حمزة بالحاج و"أنا يوسف يا أبي" لمحمد ملص من سوريا وفيلمين من الجزائر هما "بوجمعة ودار السينما" لمحمد الأطرش و "تقبلني" لإلياس بوخموشة.

وللإشارة فإن هذا المهرجان الذي يعود من جديد بعد غياب ست سنوات، خصص قسما بعنوان "من المسافة صفر من غزة إلى وهران" لعرض 22 فيلما قصيرا تم تصويرها في غزة وهو مشروع انطلق ببادرة من المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي ويهدف من خلاله إلى إعطاء صوت لـ 22 مخرجا لسرد القصص "غير المروية للحرب الحالية".