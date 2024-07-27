أولمبياد باريس 2024: برنامج المشاركة التونسية يوم الأحد

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في ما يلي برنامج المشاركة التونسية يوم الأحد ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024:



الأحد 28 جويلية 2024 (توقيت تونس)

س 9 - التجديف (زوجي خفيف) - سلمى الذوادي وخديجة الكريمي



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س 9 و36 - التجديف (سكيف) - التدارك - محمد الطيب



التنس رجال - الدور الأول

س 12 - معز الشرقي - دانيل ايفانس (بريطانيا)

