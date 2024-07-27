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أولمبياد باريس 2024: برنامج المشاركة التونسية يوم الأحد

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 17:53 قراءة: 0 د, 17 ث
      
في ما يلي برنامج المشاركة التونسية يوم الأحد ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024:

الأحد 28 جويلية 2024 (توقيت تونس)
س 9 - التجديف (زوجي خفيف) - سلمى الذوادي وخديجة الكريمي
...

س 9 و36 - التجديف (سكيف) - التدارك - محمد الطيب

التنس رجال - الدور الأول
س 12 - معز الشرقي - دانيل ايفانس (بريطانيا)


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