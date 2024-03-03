ولاية تونس: حملات مشتركة للتصدي للمضاربة والاحتكار خلال كامل شهر رمضان

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أعلنت اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للاغذية، عن اطلاق حملات مشتركة لكافة الهياكل المعنية للتصدي للمضاربة والاحتكار خلال كامل شهر رمضان، وذلك خلال جلسة عمل بولاية تونس تحت اشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس، فارس الماجري.



واكد الحضور، أيضا، ان عمليات المراقبة الاقتصادية المشتركة ستشمل كافة الأسواق الأسبوعية واليومية، حيث استعرضوا حصيلة المخالفات وعمليات الحجز لعديد المواد الغذائية التي تم تسجيلها، بالإضافة الى تقديم برنامج المراقبة الاقتصادية الذي تم اعداده من قبل كل السلط المتدخلة في ولاية تونس لأحكام متابعة مسالك التزويد والتوزيع والاسعار.





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كما شدد أعضاء اللجنة الجهوية والمدير الجهوي للتجارة والمديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية وممثل الحرس الديواني خلال الجلسة، على ضرورة التصدي لارتفاع الأسعار وتوفير كافة المواد الأساسية للمستهلك.



وتراوحت أسعار المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية بولاية تونس، اليوم الاحد، بالنسبة للسعر الأقصى بالجملة والسعر الأقصى بالتفصيل بالمليم "مي" كالاتي



الخضر: البطاطا 1350 مي - 1755 مي، الطماطم1500 مي-1950 مي، الفلفل3000 مي-3750مي، البقدونس(المعدنوس)1000 مي -1300 مي، البصل الجاف 1400 مي- 1820 مي، البازلاء(الجلبانة) 4500 مي- 5625 مي، الجزر 1500 مي - 1950 مي.

وبالنسبة للغلال فقد ضبطت الاسعار المذكورة آنفا كالاتي: التفاح 4000 مي - 5000 مي، القوارص (الكليمنتين) 3000 مي 3750 مي ، الفراولة 7000 مي - 8750 مي، التمور (الدقلة) 10000 مي - 12500 مي



وبخصوص المواد والمنتوجات المؤطرة، حافظ البيض قبيل شهر رمضان على نفس السعر أي 1400 مي (4 بيضات)، والسكر مظروفات 4700 مي والسكر مكعبات 4300 مي ، والسكر غير المعلب 1400 مي، والسكر المعلب 1520 مي.



كما حدد سعر لحوم الابقار (هبرة بقري) ب31000 مي بالنسبة للكلغ الواحد ولحم الضأن ب32800 مي، وذلك بفضاء شركة اللحوم بالوردية.



يذكر ان عمليات بيع المواد الاستهلاكية بفضاء البيع من المنتج الى المستهلك بشارع الجمهورية تنطلق مع حلول شهر رمضان المعظم



