قطع التيار الكهربائي عن مناطق بسوسة وقابس اليوم الاحد من س 8 الى س 14

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أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ان قطع التيار الكهربائي الذي بدأ منذ الثامنة صباحا، اليوم الاحد، في مناطق في سوسة وقابس سيتواصل حتى الساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليوم.



ويشمل انقطاع التيار الكهربائي، وفق بلاغ أصدرته الشركة، ليل السبت، في سوسة: خزامة الغربية – سهلول – جوهرة – واد غنيم عمارة سنيت - قوريا في تقسيم الثكنات - حي بوحسينة طريق الملعب الاولمبي والحي السكني وراء القاعة المغطاة.





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ويهم الانقطاع في قابس جزء من تقسيم البيداني سيدي بولبابة قابس ،وفق المصدر ذاته.





وجرى وفق بلاغ الشركة، قطع التيار الكهربائي شمل في سيدي بوزيد كلا من معتمدية بئر الحفي وسيدي علي بن عون والفتح من معتمدية الهيشرية والبراقة ولزعافرية والحواجبية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية، امس السبت، من الساعة الخامسة الى الساعة التاسعة صباحا.



وافادت الشركة ان قطع التيار الكهربائي ياتي في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء وحرصا منها على ضمان أجود الخدمات تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز(أقاليم سوسة المدينة وقابس وسيدي بوزيد).

وأضافت الشركة بأن عملية إرجاع التيار الكهربائي تتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام بالنسبة لسكان المناطق المعنية.





