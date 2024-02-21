وزير التربية: تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في حاجة الى المزيد من التخطيط والتمويل والبنية التحتية

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شدّد وزير التربية محمد علي البوغديري، أمس الثلاثاء في اختتام أشغال الملتقى الإقليمي المغاربي رفيع المستوى حول التحول الرقمي ومتابعة الهدف

الرابع للتنمية المستدامة (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع)، أن تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لا يزال

يحتاج الى المزيد من المجهودات من تخطيط وتمويل وبنية تحتية وبرامج تعليمية حديثة وتحول رقمي وتكوين وحوكمة حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.





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ودعا محمد علي البوغديري بالمناسبة الى انجاز منصة رقمية بتمويل من اليونسكو توضع على ذمة الجميع لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بالتحول الرقمي في خدمة

التقدم في تحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة مؤكدا أهمية تكثيف الحوار السياسي والتقني حول التحول الرقمي في التعليم والتعريف بالأدوات التي توفرها اليونسكو وشركاؤها

في هذا المجال.



وللاشارة تم في سياق هذا الملتقى، الذي انتظم بالشراكة بين وزارة التربية التونسية ومكتب اليونسكو بالرباط وبمشاركة وزراء التربية بتونس وليبيا وموريتانيا وممثلين عن وزارتي التربية بالجزائر والمغرب، توجيه رسائل من قبل الحكومة التونسية حول التزاماتها فيما يتعلق بالتحول الرقمي بالإضافة الى الترحيب بالتعاون المستمر بين مختلف بلدان المغرب العربي والدور الأساسي للشراكات في دعم الإصلاحات على الصعيدين الإقليمي والمحلي

