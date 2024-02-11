ريال مدريد يعلن إصابة بلينجهام في الكاحل أمام جيرونا

أعلن ريال مدريد المنافس في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم اليوم الأحد إصابة لاعبه الإنجليزي الدولي جود بلينجهام بالتواء في الكاحل خلال الفوز 4-صفر على جيرونا أمس السبت.

وغادر لاعب الوسط المصاب الملعب في الدقيقة 57 بعد وقت قصير من تسجيل هدفه الثاني في مباراة قمة الترتيب التي تقدم ريال مدريد المنفرد بالصدارة بعدها بفارق خمس نقاط على الملاحق المباشر جيرونا.

وقال ريال في بيان "بعد الاختبارات التي أجرتها الخدمات الطبية في ريال مدريد اليوم شخصت إصابة لاعبنا جود بلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر".

ويتصدر بلينجهام قائمة هدافي البطولة الإسبانية هذا الموسم برصيد 16 هدفا، وهو ضعف الأهداف التي سجلها رودريجو ثاني هدافي ريال مدريد حتى الآن.



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ويحل ريال، الذي يملك 61 نقطة من 24 مباراة، ضيفا على رايو فايكانو صاحب المركز 14 في 18 فيفري.